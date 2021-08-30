Мнение: Как ЦРУ использовало ИГИЛ для ведения своего бизнеса в Афганистане

Интересно о предыстории появления ИГИЛ в Афганистане и связях ЦРУ и других спецслужб с ИГИЛ.

Важная деталь, значительная часть погибших в Кабуле 26 августа были убиты не взрывом, а огнем из автоматического оружия.

Как ЦРУ использовало ИГИЛ для ведения своего бизнеса в Афганистане

За недавними террористическими событиями в Афганистане стоит более серьезная история. Вот в чем ее суть.

За прошедшие годы несколько отчетов Афганской аналитической сети (AAN) об вилаяте ИГИЛ "Хорасан" (ISIS-K) показывают, что он вырос из групп боевиков из Пакистана. В отчете за 2016 год подробно описывается, как им способствовало афганское государство :

Боевики ИГ, пионеры франшизы ИГ в Хорасане, были пакистанскими боевиками, которые давно обосновались в юго-восточных районах Нангархара, в горах Спин Гар или в их предгорьях, граничащих с племенными группировками на пакистанской стороне линии Дюранда.

Прежде чем присоединиться к ISKP, эти боевики действовали под разными брендами, в основном под эгидой постоянно ослабляющего движения «Техрик-и Талибан Пакистан» (ТТП). Основная часть этих боевиков прибыла в Нангархар с 2010 года в основном из племенных районов Оракзай, Северный Вазиристан и Хайбер.

Пакистан утверждает, что ТТП поддерживается секретными службами Индии. Возможно, это также помогло профинансировать выход ISKP.

Надеясь использовать их против Пакистана, афганское правительство начало ухаживать за некоторыми из этих боевиков, по словам влиятельных старейшин племен, участвовавших в налаживании отношений с районами, которые укрывали гостей-боевиков.

Однако попытки афганской разведки, Национального управления безопасности (NDS), добиться расположения пакистанских боевиков в Нангархаре ограничивались "Лашкар-и Исламом" или боевиками из Хайбера. Племенные старейшины и обычные жители Ачина, Назиана и Кота свидетельствуют, что боевикам из фракций Оракзай и Моманд, принадлежащих к различным фракциям ТТП, было разрешено свободное передвижение по провинции, а также лечение в государственных больницах. Выходя за пределы своего центра в южных районах Нангархара, они уходили без оружия. В неофициальных беседах с AAN правительственные чиновники подтвердили этот тип отношений между сегментами пакистанских боевиков и NDS, равно как и проправительственные племенные старейшины и политики в Джелалабаде. Они описали такое положение дел как небольшую реакцию «око за око» на более широкую и долгосрочную институциональную поддержку Пакистаном афганских талибов в их борьбе против афганского правительства.

NDS афганского государства была агентством по доверенности ЦРУ. В середине 1990-х глава разведки Северного альянса Амрулла Салех прошел обучение в ЦРУ в США. После того, как США свергли правительство Талибана, Салех стал главой NDS. У NDS также были обширные отношения с секретной службой Индии.

В то время как США делали вид, что борются с Исламским государством Ирака и Сирии (ИГИЛ), в последовательных сообщениях различных сторон утверждалось, что основной персонал ИГИЛ был выведен без опознавательных знаков вертолетами США из Ирака и Сирии и переброшен в Нангархар, где они усилили боевиков ИСКП.

Хади Насралла @HadiNasrallah – 1:18 UTC · 28 августа 2021 г.

В 2017 и 2020 годах сирийское агентство SANA сообщило, что вертолеты США доставили от 40 до 75 боевиков ИГИЛ из Хасаке на севере Сирии в «неизвестные районы». ГУП в течение многих лет сообщал о том же в Ираке вместе с сообщениями о том, что вертолеты США сбрасывают помощь ИГИЛ.

Как резюмирует Алекс Рубинштейн :

Список правительств, бывших правительственных чиновников и организаций в регионе, которые обвинили США в поддержке ИГИЛ-К, обширен и включает правительство России, правительство Ирана, сирийские правительственные СМИ, Хезболлу, военную организацию, спонсируемую иракским государством, и даже бывший президент Афганистана Хамид Карзай, назвавший группировку «инструментом» Соединенных Штатов …

Как в Ираке и Сирии, поддержка ЦРУ ультра-воинствующих исламистов вызвала негативную реакцию, поскольку боевики все чаще нападали на афганское государство. Американские военные наконец сочли необходимым вмешаться против них. Но борьба с ними на земле в основном велась талибами, которые с этой целью получали прямую поддержку со стороны ВВС США .

Операции талибов были успешными, и дальнейшее распространение ISKP на востоке Афганистана было предотвращено. Вместо того, чтобы открыто захватить больше земель, ISKP затем прибегло масштабным терактам террористов-смертников по уязвимым целям в Кабуле. Например, в мае 2021 года заминированный автомобиль, заложенный перед школой для девочек-хазареек в Кабуле, убил более 90 человек, большинство из которых были детьми.

У ЦРУ и NDS были дополнительные боевики для борьбы с Талибаном. Они выросли и создали специальные подразделения, организованные в несколько батальонов (NDS-01–04 и Силы защиты Хоста (KPF). Эти контролируемые ЦРУ эскадроны смерти имели собственную вертолетную поддержку :

По состоянию на 2018 год ЦРУ участвует в программе убийства или поимки лидеров боевиков под кодовым названием ANSOF, ранее Omega . Персонал ЦРУ дополняется персоналом, назначенным Командованием специальных операций армии США.

В середине 2019 года НПО Human Rights Watch заявила, что с конца 2017 года «поддерживаемые ЦРУ афганские ударные силы» совершают «серьезные нарушения, некоторые из которых равносильны военным преступлениям».

В отчете HRW за 2019 год отмечалось :

Эти ударные силы незаконно убивали мирных жителей во время ночных рейдов, насильно похищали задержанных и атаковали медицинские учреждения, якобы оказывавшие помощь боевикам-повстанцам. За последние два года число жертв среди гражданского населения в результате этих налетов и воздушных операций резко возросло.

После того, как талибы захватили Кабул, стало ясно, что ЦРУ придется закрыть свою «контртеррористическую» программу и что оно потеряет контроль над большей частью своего (наркобизнеса) в Афганистане.

Когда Кабул падал, по крайней мере одно из его афганских подразделений, около 600 солдат, было приказано охранять аэропорт Кабула.

Афганские силы ЦРУ занимали ворота и сторожевые башни :

Американцы обратились к нескольким сотням спецназовцев из Национального управления безопасности бывшего афганского правительства с просьбой ограничить доступ через некоторые ворота аэропорта, чтобы толпы не могли захлестнуть аэропорт.

…

Бывшие коммандос NDS должны быть одними из последних, кто покинет страну в ходе эвакуации, выступая в качестве арьергарда перед тем, как быть переброшенным по воздуху, согласно американским и бывшим афганским официальным лицам.

Сообщается, что другие подразделения, включая KPF, направляются в долину Панджшера, где предполагается построить новый «Северный альянс» под командованием Амруллы Салеха и Ахмада Масуда. Талибан пытается их выследить .

В четверг террорист-смертник атаковал ворота в аэропорту Кабула, откуда многие люди пытались эвакуироваться из Афганистана. Исламское государство взяло на себя ответственность: В результате взрыва террориста-смертника в Кабуле в четверг и последовавшей за ним паники погибло более 150 мирных жителей (около 30 из которых были британскими афганцами ), 28 боевиков Талибана и 13 военнослужащих США.

Перед атакой представитель талибов сообщил RT, что они предупредили США о неминуемой атаке ISKP

Трудно понять, почему США после предупреждения не приняли дополнительных мер предосторожности против такой атаки.

Большинство жертв нападения было вызвано не террористом-смертником, а охраной на стене и сторожевых вышках, окружающих аэропорт. «Большинство жертв» имели огнестрельные ранения в верхнюю часть тела, а пули летели сверху. Теперь это было подтверждено с помощью нескольких источников :

Сангар | سنګر پیکار @paykhar – 13:02 · 28 августа 2021 г.

«Большинство жертв взрыва #KabulAirportBlast погибли не от взрыва, а от пуль, выпущенных в них американцами».

Блогер из канала Kabul Lovers взял интервью у сотрудников больницы скорой помощи в # Кабуле, и вот что они сказали:

https://twitter.com/paykhar/status/1431572890521120770 – видео с показаниями врача больницы

Американские СМИ стараются игнорировать эти сообщения. Только в глубине длинной статьи в New York Times можно найти такие строки:

Впервые официальные лица Пентагона публично признали возможность того, что некоторые люди, убитые за пределами аэропорта в четверг, могли быть застрелены американскими военнослужащими после взрыва террориста-смертника. Следователи выясняют, стреляли ли американцы у ворот или Исламское государство.

Причиной резни, скорее всего, были не американцы у ворот и не ИГИЛ, а скорее всего афганские эскадроны смерти ЦРУ на сторожевых башнях.

Или вот Washington Post. Анализ атаки аналогичным образом вводит в заблуждение:

Затем несколько вооруженных лиц открыли огонь по мирным жителям и вооруженным силам. Ответственность за нападение взяло на себя местное отделение Исламского государства.

Через два дня после нападения ЦРУ CNN опубликовало интервью Клариссы Уорд с предполагаемым командиром ISKP, которое, как утверждается, было записано две недели назад в отеле в Кабуле. Почему телеканал CNN размыл лицо этого человека, остается необъяснимым.

Как насмешливо заголовок RT :

ЦРУ выкладывает в Твиттере интервью ЦРУ с ЦРУ

Также через день после атаки в аэропорту ЦРУ убило предполагаемого «планировщика» ISKP в Джелалабаде, который не имел никакого отношения к атаке в аэропорту.

Дион Ниссенбаум @DionNissenbaum – 10:43 UTC · 29 августа 2021 г.

Эксклюзивное видео @WSJ показывает последствия удара американского беспилотника по Исламскому государству в Афганистане, который использовал ракету «Летающий Гинсу». Пентагон заявляет, что жертв среди гражданского населения нет. Очевидец сообщает, что среди четырех раненых женщина.

Заявления о ракете «Летучий Ginsu», которые не содержат взрывчатых веществ, не согласуется с повреждением тяжелой шрапнели видели в приведенном видео https://www.wsj.com/video/exclusive-video-shows-aftermath-of-us-drone-strike-in-afghanistan/F5A59573-9284-4F13-AA93-EEB54708109B.html.

Теперь к большому вопросу.

Если ISKP, как показано выше, является продуктом ЦРУ / NDS, и если охранники в аэропорту, убившие «большинство жертв» атаки, являются афганскими спецназом под командованием ЦРУ, почему все это произошло?

Мы можем найти ответ в другой статье New York Times, озаглавленной: В афганском хаосе миссия ЦРУ продлится годами

По мере того как война в Афганистане закончилась, ЦРУ ожидало постепенно сместить основной акцент с борьбы с терроризмом – миссии, которая за два десятилетия превратила агентство в военизированную организацию, занимающуюся охотой и убийствами, – на традиционное шпионское дело против таких держав, как Китай и Россия.

Но пара смертоносных взрывов в четверг стала последней каплей в серии быстро разворачивающихся событий после краха афганского правительства и захвата страны талибами, которые опровергли этот план. Подобно черной дыре с собственным гравитационным притяжением, Афганистан может снова втянуть ЦРУ в сложную контртеррористическую миссию на долгие годы.

Бедное ЦРУ – снова занялось дорогой «контртеррористической» миссией в Афганистане и других местах, которая должна была закончиться до тех пор, пока … ну, пока созданное ЦРУ террористическое агентство не отправило террориста-смертника в аэропорт Кабула, и пока созданные под руководством ЦРУ афганские силы не начали стрелять и убили большую толпу беженцев.

Можно также назвать это местью глубинного государства за приказ президента Байдена об отступлении из Афганистана.

Это то же самое глубокое государство, которое принесло нам четыре года "Russiagate", когда другой президент также был склонен отозвать американские войска домой и тем самым ограничить поле деятельности ЦРУ.

Чтобы прояснить свою точку зрения, авторы ЦРУ NYT в своем последнем абзаце выпускают эту не очень расплывчатую угрозу :

Любая террористическая атака, исходящая из Афганистана, подвергнет г-на Байдена жесткой критике со стороны его политических оппонентов за то, что это было результатом его решения вывести американские войска из страны – еще один фактор, который может оказать сильное давление Белого дома на шпионские агентства.

Давление Белого дома на шпионские агентства? Нет, ЦРУ оказывает давление на Белый дом, чтобы он оставил свой бизнес в Афганистане.

https://www.moonofalabama.org/2021/08/how-the-cia-used-isis-k-to-stay-in-its-afghanistan-business.html – цинк

Там же.

Пепе Эскобар дает хорошее изложение NDS. У Талибана есть несколько этих парней, и они идут на охоту. Пепе пишет для «Колыбели»: https://thecradle.co/Article/investigations/1401

«Теперь у Лэнгли возникла проблема. Талибан держал спящие ячейки в Кабуле с мая, и намного раньше, чем в отдельных правительственных органах Афганистана. Источник, близкий к Министерству внутренних дел, подтвердил, что талибам действительно удалось получить в свои руки полную список оперативников двух главных схем ЦРУ: Сил по защите Хоста (KPF) и Национального управления безопасности (NDS). Эти оперативники являются основными целями талибов на контрольно-пропускных пунктах, ведущих в аэропорт Кабула, а не случайные, беспомощные попытки «афганских мирных жителей сбежать.

Талибан организовал в Кабуле довольно сложную целевую операцию с множеством нюансов – например, предоставив свободный проход отдельным силам специального назначения членов НАТО, которые отправились в город в поисках своих граждан. Но доступ в аэропорт теперь заблокирован для всех граждан Афганистана. Вчерашний двойной взрыв террористов-смертников в автомобиле привел к еще более сложной переменной: Талибану нужно будет быстро объединить все свои разведывательные ресурсы для борьбы с любыми элементами, которые стремятся осуществить внутренние террористические атаки в стране ».

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Аналогичный подозрительный взрыв произошел в июле 2016 года, когда в Афганистане прошли крупнейшие демократические митинги.

https://bit.ly/3ztYVG7

Правительство построило стену из контейнеров, чтобы блокировать поток людей к президентскому дворцу … и каким-то образом террорист-смертник появился с той стороны и взорвал себя … с сотнями убитых и около 400 раненых. Большинство погибших были студентами и выпускниками университетов.

https://www.youtube.com/watch?v=llRPDfJ0LhU

Талибан отрицал это, поскольку демократическое ослабление правительства было бы в их интересах.

Западная пресса была молчаливой, как и их политики. Можно было бы подумать, что политики на Западе использовали бы эти митинги, чтобы приписать себе демократию в Афганистане… Ничего подобного.

Вывод: любой, кто работает или доверяет США или действительно верит в их ценности, в конечном итоге проиграл как внутри, так и за пределами США.

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Как я уже сказал, нет необходимости вдаваться в подробности: ЦРУ уже публично признало свою ответственность за теракты террористов-смертников в Кабуле. Здесь нет никакой тайны, это не OSINT: вам просто нужно изучить некоторые методы работы ЦРУ, и все станет ясно.

И да, процитированная статья в New York Times (последняя статья в этом блоге) была написана ЦРУ; Журналисты, подписавшие это (всего три; вероятно, чтобы уменьшить ответственность, учитывая серьезность содержащейся в нем информации), со стопроцентной уверенностью, это не спекуляция, являются активом ЦРУ.

ЦРУ является автором многих, если не большинства, статей о журналистских расследованиях в этих газетах для МСМ; Это работает так, что ЦРУ отправляет это уже готовое редактору, а редактор – который также является активом ЦРУ, если не прямым агентом – выбирает журналиста, чтобы он просто адаптировал редакцию к стилю написания и подписания газеты. Система работает, потому что это большое благо для карьеры журналиста, поскольку политическая журналистика – самая престижная форма журналистики на Западе, поэтому здесь присутствует самоцензура, потому что выгода обоюдная (журналист получил качественную статью-расследование, чтобы выполнить план без необходимости выполнять какую-либо тяжелую работу).

ЦРУ одержимо литературой (журналами) и газетами с самого основания. Его предшественник – OSS – был гнездом маленьких детей американской элиты WASP (северо-восточный, бостонский – нью-йоркский), которые хотели испытать острые ощущения войны, не рискуя умереть и не испытывая материальных трудностей на фронте. Когда сразу после этого было основано ЦРУ, оно было наполнено той же самой элитой – большинство из них были выпускниками Гарвардского или Йельского литературного университета, – которые хотели испытать острые ощущения от гламурной шпионской жизни, не теряя при этом связи с хорошей жизнью на северо-востоке Америки. Проще говоря, ЦРУ в основном привлекало представителей американской традиционной элиты из Новой Англии и Нью-Йорка, которые одновременно хотели служить своей стране, не отказываясь от своего светского образа жизни.

Вот почему первые операции ЦРУ были на фронте пропаганды (высокое искусство, литературные журналы, журналы искусствоведов, финансирование художественных выставок в Европе и Нью-Йорке) и почему ЦРУ с самого начала очень любило НПО, основанные американцами. мультимиллионеры (нынешние миллиардеры). ЦРУ родилось с серебряной ложкой во рту.

Тот факт, что у ЦРУ было такое происхождение, объясняет его жестокость. Если вы являетесь членом северо-восточной элиты Америки, остальной мир, кроме Западной Европы, будет для вас одноразовой игрушкой. Кроме того, поскольку они были привилегированной элитой, всегда существовала система отсутствия дисциплины и ответственности перед ее агентами (не активами), поскольку они видели государственных чиновников и избранных должностных лиц в качестве своих сотрудников (потому что их родители поместили их туда со своими деньгами. ), а не как их начальники. Это отсутствие дисциплины заставляло ЦРУ с самого начала работать в системе «проектов»: агент получал повышение или понижение в должности в зависимости от количества проектов, которые он придумал. Поскольку те агенты, у которых была власть создавать проекты, были избалованными детьми американской северо-восточной элиты, которые не могли нести ответственность перед государственными служащими, им было поручено руководить своими собственными проектами. Другими словами, агенты ЦРУ имеют право создавать свои собственные операции, которыми они управляют сами, без какой-либо ответственности.

Эта система «вы создаете и управляете своим собственным проектом, без каких-либо условий», в сочетании с тем фактом, что эти люди являются избалованными ребятами из северо-восточной капиталистической элиты (в настоящее время, с появлением Солнечного пояса, они также являются испорченными ребятами. из Техаса, Мэриленда и Калифорнии), что привело к любопытной ситуации, когда ЦРУ стало источником самых безумных, страдающих манией величия и впечатляющих планов, когда-либо задуманных в истории. В качестве хорошей иллюстрации я предлагаю вам прочитать сотни планов убийства Фиделя Кастро, которые сделают романы 007 похожими на утомительный документальный фильм.

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