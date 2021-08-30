История одного развода – Личное мнение

Моя подруга разводится после 10 лет брака. Точнее, не она разводится, а муж разводится с ней.



Фото: Соцсети

Не хотелось бы, конечно, быть той гадиной, которая в болезненный для подруги момент вылезает со своим «а я предупреждала», но я действительно её предупреждала.

Он — успешный менеджер, заточенный на интересную, активную жизнь.

Она — обычная клуша, которая только делала вид, что хоть чем-то всерьез увлекается. Ни работы нормальной, ни интересов.

За те 10 лет, что они были женаты, муж пёр вверх по карьерной лестнице, а подруга чуть-чуть побарахталась — и забросила все попытки. Ей очень нравилось просто быть чьей-то женой.

Он пытался хоть как-то сократить эту пропасть, которая росла между ними. Но вот скажите мне честно, о чем можно поговорить с бабой, которая торчит дома и варит борщи? За десять лет все разговоры закончились.

У мужа начались международные контракты, он стал часто бывать в командировках. Сперва пытался звать её к себе в Лондон, провести выходные вместе. Но куда там, эта курица даже от аэропорта не доберется, ей сложно, у нее лапки. А муж встретить не в состоянии, у него четыре совещания вечером. Конфликты на пустом месте.

В итоге, он ездит по миру, а она катается в Египет и Турцию. Там бассейн и русские аниматоры.

Я один только раз взорвалась, когда она мне на него жаловалась. Мужик тебя обеспечивает, от тебя не уходит, неужели ты не видишь, в кого превращаешься?

Но она не видела.

Никого не напоминает? Вы — не такие? Есть среди вас еще одна такая, которая не видит, как становится пресной бабой за вечной плитой? Пока вы готовите и убираете, полностью забив на себя, ваш мужик становится другим человеком! Которому интересны только такие как он!

Результат: у него — новая женщина: амбициозная, цельная. Она планирует путешествия, знает языки, ведет личный проект в интернете.

И они переехали в Лондон, потому что новая женщина была готова к такому раскладу. Она такого же уровня человек, они с ним на одной ступени развития.

А моя подруга сделала ставку НЕ на себя — и проиграла.

К чему это я? Посмотрите на себя непредвзято. Что вы сделали для того, чтобы стать крутыми?

Я всегда делала и делаю ставку на себя и на свои способности. Уже в шестом классе я решила, что мне нужно знать английский и попросила родителей нанять мне репетитора. И ходила к репетитору до самого универа.

Английский очень помог мне в жизни. Помог получить в своё время в Москве неплохую должность и уйти с неё с приличным «парашютом», благодаря которому я сосредоточилась на писанине, а не на том, где взять деньги на проживание.

Это мой личный опыт, который привёл меня туда, где я сейчас: к статусу успешной, прекрасно зарабатывающей женщины, занимающейся любимым делом.

Пользуйтесь моим опытом, а не предрассудками бабы Фисы!

Самый, на мой взгляд, эффективный и простой шаг к тому, чтобы не выпадать из жизни и остаться интересным человеком — это знание английского. Потому что даже минимальный уровень языка открывает огромные перспективы.

В сети полно удаленной работы на любой вкус! Но английский в крутых проектах — это просто базовое требование, без него вас возьмут только рецепты борщей писать.

Вот что вы делаете после работы? Салат под сериал?

А почему бы вам не сделать этот салат под урок английского? Или вообще не делать этот салат сегодня, если вы с мужем оба работаете?

У вас будет все в порядке, если вы в отношениях останетесь индивидуальностью, а не чемоданом без ручки, который можно только выбросить.

Начните с приведения в порядок своего английского.Он меняет жизнь к лучшему. Я даже подругу свою уговорила учиться — буквально за шкирку привела в свою любимую онлайн-школу Skyeng. И первое, что она там получила — надежду, что в её жизни всё еще может быть круто.

Когда я сама изучала английский — я даже мечтать не могла о такой продвинутой школе! Моё обучение стоило мне неимоверных усилий. А вам очень повезло, вы получите удовольствие и придете к результату гораздо быстрее.

В Skyeng очень классные преподаватели, которые поддерживают и мотивируют. Никто не относится к своей работе формально, людей отбирают по жестким критериям.



Фото: Skyeng

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Фото: Skyeng

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