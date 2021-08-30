 

Мнение: Что празднует Татарстан?

30.08.2021, 11:52, Разное
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Сегодня, когда во всей России – понедельник, в Татарстане – выходной. Потому что Татарстан празднует. Не понятно что, но празднует. Потому и выходной.

А я еще помню, когда 30 августа с большим размахом отмечали День суверенитета Татарстана, или даже День независимости…

Потом название праздника поменяли на День Республики. Ну а сейчас и это название стараются лишний раз не употреблять. В Казани, например, это день больше называют Днем города…

В общем, похоже, единственное, что осталось от суверенитета Татарстана – это то, что 30 августа в республике традиционно нерабочий день.

И в этот выходной жители Татарстана могут, к примеру,  погордиться тем, что татарстанцы – не лыком шиты и семья простых татарстанцев входит в число богатейших семей России. Правда, всего лишь на шестом месте…

Праздничные открытки отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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