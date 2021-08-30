 

Мила Кунис была замечена за поцелуями не с Эштоном Катчером

30.08.2021, 11:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актрису Милу Кунис, супругу Эштона Катчера и мать двоих детей, “поймали” на улицах Нью-Йорка с другим мужчиной. Прогулка явно имела романтический характер. Однако Эштон Катчер может спать спокойно – объятия и поцелуи его супруги с другим – это всего лишь сцены из будущего фильма.

Недавно Мила приступила к съемкам в картине “Самая счастливая девочка” для Netflix. Возлюбленного ее героини играет актер Финн Уиттрок. Именно с ним актриса целовалась в одной из сцен, место действия которой разворачивалось на глазах у прохожих.

Мила Кунис и Финн Уиттрок

Фильм “Самая счастливая девочка” (Luckiest Girl Alive) – адаптация одноименного романа Джессики Нолл. В центре сюжета – Ани Фанелли, жительница Нью-Йорка, редактор глянцевого журнала, которая готовится к свадьбе мечты со своим возлюбленным. Но девушке поступает неожиданное предложение от режиссера-документалиста: вспомнить шокирующий инцидент из прошлого. Героиня сталкивается с мрачной правдой, которая может разрушить ее счастливую жизнь.

Кунис в этом проекте выступила также как продюсер, а режиссером фильма стал Майл Баркер, известный такими своими работами, как “Рассказ служанки” и “Хорошая жена”.

Напомним, что 38-летняя Мила Кунис счастлива с 43-летним Эштоном Катчероом почти десять лет. Их отношения начались в 2012 году, через два года в феврале пара объявила о помолвке. В том же, 2014-м Кунис родила дочь Уайтт Изабель Катчер. А 30 ноября 2016 года Мила и Эштон стали родителями во второй раз – у пары родился сын Димитрий. Недавно супруги вместе с детьми переехали в новый дом в Лос-Анджелесе площадью в 24 тысячи квадратных метра, который строили пять лет.

Эштон Катчер и Мила Кунис



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.06 / Экс-директора «Открытой России» Пивоварова сняли с рейса

21.10 / В центре им. Гамалеи считают необходимой принудительную вакцинацию от COVID-19

28.04 / Мнение: О процветании в России благодаря «святым 1990-м»

17.10 / Мнение: В США раскулачивают владельцев квартир

22.01 / Вблизи Тайваня ученые нашли логово древних гигантских червей

13.08 / Это не охота, это расстрел

13.07 / “Путь начинается с творческой активности”: дизайнер по свету поделился секретами мастерства

01.04 / Он скоро выйдет и получит права – Личное мнение

17.12 / Мнение: Заклание

11.02 / Мнение: Отличительные черты обеспеченных людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика