Мила Кунис была замечена за поцелуями не с Эштоном Катчером

Актрису Милу Кунис, супругу Эштона Катчера и мать двоих детей, “поймали” на улицах Нью-Йорка с другим мужчиной. Прогулка явно имела романтический характер. Однако Эштон Катчер может спать спокойно – объятия и поцелуи его супруги с другим – это всего лишь сцены из будущего фильма.

Недавно Мила приступила к съемкам в картине “Самая счастливая девочка” для Netflix. Возлюбленного ее героини играет актер Финн Уиттрок. Именно с ним актриса целовалась в одной из сцен, место действия которой разворачивалось на глазах у прохожих.

Мила Кунис и Финн Уиттрок

Фильм “Самая счастливая девочка” (Luckiest Girl Alive) – адаптация одноименного романа Джессики Нолл. В центре сюжета – Ани Фанелли, жительница Нью-Йорка, редактор глянцевого журнала, которая готовится к свадьбе мечты со своим возлюбленным. Но девушке поступает неожиданное предложение от режиссера-документалиста: вспомнить шокирующий инцидент из прошлого. Героиня сталкивается с мрачной правдой, которая может разрушить ее счастливую жизнь.

Кунис в этом проекте выступила также как продюсер, а режиссером фильма стал Майл Баркер, известный такими своими работами, как “Рассказ служанки” и “Хорошая жена”.

Напомним, что 38-летняя Мила Кунис счастлива с 43-летним Эштоном Катчероом почти десять лет. Их отношения начались в 2012 году, через два года в феврале пара объявила о помолвке. В том же, 2014-м Кунис родила дочь Уайтт Изабель Катчер. А 30 ноября 2016 года Мила и Эштон стали родителями во второй раз – у пары родился сын Димитрий. Недавно супруги вместе с детьми переехали в новый дом в Лос-Анджелесе площадью в 24 тысячи квадратных метра, который строили пять лет.

Эштон Катчер и Мила Кунис