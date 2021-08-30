Они часто бывают виновниками разрыва отношений: 3 знака зодиака

Каждый человек индивидуален, и у всех нас разное отношение к жизни и любви. Есть некоторые люди, которые имеют достаточно серьезные проблемы с поддержанием близких отношений с тем или иным человеком. С самого начала взаимоотношений они делают что-то не так, как должно быть, и в итоге это приводит к разрыву.

Представители этих знаков зодиака совершенно не заботятся о построении гармоничных отношений. Ими в основном движут рефлексы, которые приводят к постоянным конфликтам, ссорам и недопониманию. Вот эти знаки зодиака, которые отваживают партнера от себя.

Близнецы

Близнецы имеют тенденцию все время возвращаться к тем историям, которые привели к разрыву или разводу. Несмотря на то что представители этого знака могут встретить новую любовь, они снова и снова будут возвращаться в прошлое, которое может быть достаточно болезненным, и мучить себя. Если Близнец хотя бы один раз в жизни неудачно влюбится, то он точно запомнит это на всю оставшуюся жизнь.

Рак

Раки являются просто неисправимыми романтиками. Они относятся к тем людям, которые видят в любви настоящие страдания и разочарования. Раки выбирают только лишь эмоционально недоступных партнеров, по которым они могут все время вздыхать.

Именно поэтому, когда представитель этого знака действительно в кого-то влюбляется, то не знает, как на это реагировать. В таком случае он может испугаться и решить порвать отношения.

Водолей

Представители этого знака по своей натуре являются самыми настоящими одиночками. Если они находят свою вторую половинку, то хотят быть со своим любимым человеком всегда. Однако через некоторое время они могут начать довольно недоверчиво относиться к своему партнеру.

Водолеи любят проводить время наедине с собой и иногда предпочитают избегать шумных компаний. Если они не объяснят это своему партнеру, то их поведение можно неправильно истолковать как попытку расстаться.