Участники третьего сезона «Лидеров России» победили в проекте «Битва сезонов»

Победителем специального проекта для развития сообщества лидеров «Битва сезонов» объявлен 2019-2020 сезон конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

198 лучших управленцев страны из числа победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса в течение двух дней решали кейсы от регионов и проблемно-аналитические задачи, встречались с наставниками, предлагали свои идеи для развития отдельных отраслей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Сегодня очень мало вызовов, которые можно решить в одиночку. Цель «Битвы сезонов», конечно, не в соревновании. Очень важно, чтобы, двигаясь вперед, вы могли бы больше помогать друг другу. Мы хотим, чтобы после «Лидеров России» у вас было по 200-300 новых друзей, успешных, целеустремленных, и, тогда каждый из вас станет еще сильнее. Готовность отдавать и помогать другим не проверить никакими тестами, но именно это умение отличает лидера от обычного управленца», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента России, член наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Кириенко.

«Битва получилась действительно яркой и дала участникам новые практические навыки. По результатам испытаний с отрывом, который составил всего лишь несколько сотых балла, победителем стал третий сезон конкурса, который представили 65 участников из 26 регионов России. Конкурс совершенствуется и каждый год позволяет выявить действительно сильных управленцев. В индивидуальном зачете лучшими участниками стали 8 человек из разных сезонов: Максим Чернин, Рустем Гумеров и Борис Ярыгин из Москвы, Евгений Ильин, Иван Шмаков, Наталья Исаева из Санкт-Петербурга, Максим Абушаев из Челябинской области, Илья Штокман из Нижегородской области», – подвел итоги битвы Алексей Комиссаров.

Ключевыми задачами для конкурсантов стали 5 региональных кейсов, которые представили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, ректор Московского авиационного университета Михаил Погосян, старший вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Антон Годовиков, ректор корпоративного университета ПАО «Газпром нефть», Илья Дементьев, Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Рад, что работа с управленцами проводится на системной основе. Самарская область традиционно активно проявляет себя в конкурсе «Лидеры России». Образовательный, научно-технический, промышленный потенциал нашего региона колоссальный, главное же его богатство – это люди. Задача, которую я предлагаю для вашего рассмотрения – найти способы сохранения талантливых земляков на своей земле, предложить возможности, которые позволят им реализоваться здесь, а также привлекут людей из других регионов развиваться в Самарской области. Над этой задачей мы работали вместе с кадровым резервом высшего уровня, с профессионалами в госуправлении, которые были в нашем регионе. И сейчас запускаем вместе с ними центр развития талантов, назвали его Таволга», – рассказал участникам о кейсе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам старшего вице-президента по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Антона Годовикова, был предложен реальный кейс, над которым сейчас работает команда.

«Ростелеком» и «Теле2» несколько отличаются по корпоративной культуре, бизнес-процессам, продуктам, IT и техническим ландшафтам компании, но мы понимаем, что есть потенциал для объединения усилий. Меня порадовало, что большинство участников сразу задали вопрос о том, какова итоговая цель такого объединения. Это показывает, что лидеры размышляют системно. Предложенные решения были интересными и во многом совпали с видением, которое сейчас рождается внутри компании. Это вселяет уверенность, с одной стороны, что мы мыслим в правильном направлении, а с другой стороны, что участники конкурса размышляют на уровне экспертов отрасли», – сообщил Годовиков.

Среди других кейсов, над которыми работали участники – поиск решений для обеспечения высокопрофессиональными кадрами авиационной промышленности России, транспортной доступности Московской области. Кроме того, участники формировали подходы для измерения степени счастья и управления им.

Всего за три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 «Лидеров России». Однако, не все лидеры идут по пути вертикального развития – кто-то поменял направление деятельности, некоторые реализуют социально значимые проекты, занимаются волонтерством, повышают квалификацию. Например, суперфиналист третьего сезона Алексей Кубрак ведет инициативный социальный проект «Лидеры-доноры!», в рамках которого развивает донорство костного мозга.

«Благодаря сформировавшейся крепкой команде из 58 участников мы начали ставить себе серьезные цели, развивать новые направления, в том числе и донорство костного мозга, вышли на взаимодействие с крупными корпорациями, участники читают лекции по донорству крови на различных форумах и дискуссиях», – рассказал Кубрак.

В рамках «Битвы сезонов» лидеры приняли участие в образовательном тренинге «Школа выживания», где обучились технологиям поведения в условиях чрезвычайных ситуаций: научились оказывать первую помощь пострадавшим, применять первичные средства пожаротушения, ориентироваться в нулевой видимости в дыму. Цель тренинга – сплотить участников, протестировать их выносливость и целеустремленность в обостренных обстоятельствах.

«Каждый участник тренинга проходит предложенные испытания, часть упражнений выполняется в команде, часть – индивидуально. У кого-то хорошо развита мышечная память, кто-то хорошо запоминает визуально, кто-то лучше воспринимает информацию на слух – обучение позволяет проверить сильные и слабые стороны каждого, умение верно распределять и делегировать задачи. Некоторые этапы сложны физически. По условиям тренинга участники не соревнуются друг с другом – они идут к общей цели», – рассказал начальник штаба пожаротушения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС РФ по Москве, подполковник внутренней службы Антон Гладилин.

На каждом этапе конкурсантов сопровождали профессиональные инструктора, пожарные, спасатели, сотрудники МЧС России.

«Битва сезонов» – специальный проект конкурса для развития и сплочения сообщества лидеров. В нем участвуют победители, финалисты и полуфиналисты прошедших трех сезонов.