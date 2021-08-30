 

“Желаем сохранить увровень доверия”. СТБ больше не будет проводить нацотбор на “Евровидение” вместе с Общественным

30.08.2021, 11:31, Новости дня
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“Национальный отбор был очень важным для нас проектом. Мы изменили подход к выбору представителя Украины, сделав его масштабным, публичным, по-европейски зрелищным и честным, с понятной системой голосования и равными условиями для всех исполнителей. Шесть лет национальный отбор на “Евровидение” с участием СТБ был в топе любимых проектов. Спасибо Общественному за партнерство, и желаем сохранить высокий уровень доверия к нацотбору, качеству и предыдущим результатам”, – говорится в заявлении.

Причины прекращения сотрудничества не называются. Представители Общественного пока не отреагировали на заявление СТБ. 

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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Контекст:

СТБ совместно с Общественным проводило национальный отбор на “Евровидение” с 2016 года. В первый год совместного проведения проект установил рекорд по количеству уникальных смс-сообщений, полученных в результате голосования за участников отбора. Тогда было получено около 344 тыс. сообщений. 

С 2018 года этапы отбора транслировались в прямом эфире на СТБ и Общественном. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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