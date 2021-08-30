 

Украинский пловец Трусов установил паралимпийский рекорд и завоевал золото

30.08.2021, 11:30, Новости дня
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Украинец установил мировой паралимпийский рекорд, он показал результат 1.08.14 минуты.

Трусов соревновался на четвертой для себя дистанции на Паралимпиаде-2020. В двух из них ему удалось выиграть серебряные награды: в дистанции на 200 м комплексным стилем и 400 метров вольным стилем, отметило Общественное.

Золотая медаль Трусова – 48-я награда сборной Украины на Паралимпиаде в Токио. Украина  занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр, у страны 12 золотых наград, 24 серебряные и 12 бронзовых.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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