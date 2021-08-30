Таран: “Зрада” не в переносе даты встречи Байдена и Зеленского, а в том, что Белому дому не о чем с нами говорить

Честно, не вижу никакой проблемы, что встреча Байдена и Зеленского снова перенесена.

Знаете почему? Потому что впервые за много времени у меня нет никаких ожиданий от встречи двух президентов. Не жду от нее никаких реальных результатов. От слова вообще.

Почему? Все просто… Перед тем, как что-то получить от американцев (оружие, деньги, политический статус), Зеленскому нужно было что-то дать Байдену.

Этот алгоритм четко понимали Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко. Именно поэтому они всегда ехали в Вашингтон или с дарами, или с выполненным домашним заданием.

А в этот раз Зеленскому нечего везти Байдену. Даров нет, домашнее задание, которое перед нами ставили американцы в начале лета, не выполнили.

Закон о СБУ не принят, реальную борьбу с коррупцией не начали, реформу корпоративного управления не то что не спасли – монобольшинство ее добило.

Неформальную просьбу американцев “привезти голову Коломойского”, против которого в США активно идут судебные процессы, проигнорировали.

Даже не так – все хуже. Мы не просто ничего из этого не сделали. Зеленский в четверг защитил публично Коломойского, выступив в прайм-тайм на “1+1”.

Подобной “демонстративной глухоты” на свои просьбы американцы не прощают. Соответственно, если они не получат ничего от Украины, то и в ответ ничего не дадут…

Максимум, что получит Украина, – традиционную ритуальную фоточку двух президентов в Белом доме. Все…

Поэтому, друзья, “зрада” не в переносе даты. “Зрада” в том, что Белому дому не о чем с нами говорить и договариваться.

Они понимают, что с нынешней властью говорить не имеет смысла. Ведь команда Зеленского систематически демонстративно не слышит и не видит просьб американцев.

Именно поэтому американцы решили, что ритуальное фото – это хорошо, но сейчас есть смысл начинать говорить и договариваться с теми, кто придет после Зеленского. И именно поисками альтернативы и ведением переговоров с ними американцы активно занимаются последние полгода. Но это немножко другая история.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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