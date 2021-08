“Эротика во рту”. Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить цветную капусту

“Ингредиенты: цветная капуста. Больше ничего, правда. Но приготовим малых так, что прямо эротика во рту будет”, – написал он.

Клопотенко отметил, что на протяжении всего процесса приготовления цветная капуста останется целой и “невинной” – без специй, других продуктов или кляра.

Цветную капусту нужно варить 15 минут в кипящей подсоленной воде. Охладить 1,5–2 часа в морозилке. После этого печь 30 минут при 180 градусах.

“Такие действия сделают капусту идеально нежной, но не такой, что “переготовилась”. А такой, будто ее ангелы обцеловали. Есть нужно с чем-то вязким для баланса ощущений. С арахисовым пастой будет топ”, – отметил кулинар.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

