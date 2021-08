В Афганистане талибы запретили совместное обучение женщин и мужчин в университетах

Он добавил, что для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда.

Бывший министр высшего образования Аббас Басир заявил, что талибы пообещали сохранить достижения последних двух десятилетий в секторе образования и в министерстве высшего образования.

При этом независимый журналист Башир Ахмад Гвах написал в Twitter, что в стране также официально запретили мужчинам обучать женщин.

Журналист уверен, что такое решение фактически лишит девушек права на высшее образование, потому что университеты не могут себе позволить нанять достаточно преподавателей-женщин.

Taliban officially announce ban on coeducation. “Men not allowed to teach girls,” Taliban Higher Education Minister says.

This will effectively deprive girls from higher education because universities cannot afford it nor there are enough human resources.#Afghanishtan

— Bashir Ahmad Gwakh (@bashirgwakh) August 29, 2021

Контекст:

“Талибан” был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает “ВВС News Україна”.

Женщины должны были носить паранджу. Контролировало поведение женщин министерство по пропаганде добродетели и предотвращения греха. Его сотрудники ездили по стране, публично унижали и били женщин. Женщин, которых обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

Ситуация с правами женщин в стране улучшилась после свержения власти талибов. Однако на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года, движение вновь взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

27 августа талибы заявили, что женщины в Афганистане должны оставаться дома до тех пор, пока группировка “Талибан” не создаст условия для их безопасности. Представитель талибов заявил, что такая мера нужна, так как силы безопасности “Талибана” “не обучены тому, как обращаться с женщинами”.

