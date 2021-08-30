Китайские аналитики сомневаются в высадке астронавтов США на Луну

Китайские аналитики высказали сомнения в правдивости информации о высадке астронавтов США на поверхность Луны. Вместе с российскими учеными космонавты КНР вскоре смогут опровергнуть постановку американских спецслужб.

США давно гордятся первенством в «покорении» Луны. Однако с тех пор, как американский астронавт Нил Армстронг первым из людей ступил на поверхность естественного спутника Земли, неоднократно высказывались сомнения в реальности этого события. Многие годы специалисты изучают снимки и видео, сделанные в далёком 1969 году, и каждый раз открывают все более новые несоответствия. В этот раз о недоверии сообщениям НАСА заявили эксперты из Китая. В издании Baijiahao появилась статья об изучении ими имеющихся фактов.

Эксперты предложили, что так называемая высадка американских астронавтов на Луне могла быть просто постановкой. Программа «Аполло» началась в год полета первого человека в космос. Соединённые Штаты во что бы то ни стало пытались превзойти Советский Союз. Для этого и могли быть созданы легендарные кадры в одной из студий Голливуда. Всего, по официальной версии, корабли США прилунились на спутнике Земли шесть раз.

После возвращения первого корабля привезенную доказательную базу разослали по другим странам. Однако не все доставленные с Луны образцы оказались подлинными. Так, переданный нидерландскому Рейксмюсеум кусок грунта со спутника позже был признан подделкой. Остальные же артефакты оказались взятыми с лунной поверхности намного позже полета экспедиции Армстронга.

Сейчас российско-китайская команда работает над построением совместной лунной базы. Параллельно ведётся разработка ракеты для отправки на спутник. Как пишет «Политэксперт», после успешной сдачи проекта в эксплуатацию аналитики из КНР надеются более детально исследовать, есть ли на поверхности Луны действительно следы пребывания американских астронавтов.