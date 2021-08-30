 

Москвичи рассказали о плюсах электронного голосования

30.08.2021, 11:20, Разное
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В этом году жители столичного региона смогут выбрать депутатов Государственной Думы РФ не только на избирательных участках, но и с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 17-19 сентября. Для этого необходимо до 13 сентября включительно подать заявку на портале mos.ru.

Исследование ВЦИОМ показывает, что абсолютное большинство москвичей – 94% – информированы о возможности проголосовать дистанционно на парламентских выборах. Более того, почти половина горожан – 49% – допускают для себя возможность участия в онлайн-выборах.

ВЦИОМ проводил телефонные опросы в Москве в мае и августе 2021 года. В каждом исследовании приняло участие по 1200 жителей столичного региона. Данные обнародованы 30 августа.

Социологи подчеркивают, что опыт участия в ДЭГ имеют 17% москвичей. Примечательно, что более половины таких респондентов – 57% – положительно оценивают систему онлайн-голосования. Также почти половина жителей Москвы – 49% – считают, что ДЭГ обеспечивает удобство голосования и в нем легко разобраться.

Кроме того, москвичи назвали положительные стороны онлайн-голосования. Так, 20% горожан считают основным плюсом системы ДЭГ удобство. 17% респондентов отдают предпочтение дистанционным выборам из-за свободы выбора места и времени голосования. 14% москвичей отметили экономию времени и быстроту процедуры. 13% участников выбирают ДЭГ за легкость и доступность. 10% горожан считают плюсом системы безопасность от заражения вирусом.



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