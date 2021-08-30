Мнение: Зоркий глаз лейтенанта Маенова
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Российский офицер-зенитчик Сергей Маенов единственный смог поразить прямым попаданием ракету TY-300D из ПЗРК «Игла-С». Это произошло в ходе конкурса АрМИ-2021 «Чистое небо», проходящего в Китае. Лейтенант Маенов признан самым метким стрелком по итогам гонки.
Ракета TY-300D имитировала высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тыс. метров
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Источник: Colonel Cassad
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