 

Мнение: Зоркий глаз лейтенанта Маенова

30.08.2021, 11:12, Разное
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Российский офицер-зенитчик Сергей Маенов единственный смог поразить прямым попаданием ракету TY-300D из ПЗРК «Игла-С». Это произошло в ходе конкурса АрМИ-2021 «Чистое небо», проходящего в Китае. Лейтенант Маенов признан самым метким стрелком по итогам гонки.
Ракета TY-300D имитировала высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тыс. метров

Источник: Colonel Cassad



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