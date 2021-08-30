Мнение: Износ

Системы российского сегмента Международной космической станции (МКС) сильно изношены, после 2025 года они могут начать выходить из строя. Об этом заявил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

Было бы удивительно, будь это как-то иначе. В стране, стремительно распадающейся на глазах, нет и не может быть систем и структур, не находящихся в состоянии системного кризиса или катастрофы. Вопрос лишь в степени развала и распада этих структур. Космос не исключение.

Если ведущая отрасль страны — газовая — не в состоянии в течение двух лет проложить пару сотен километров трубы без иностранной помощи, то на порядки более высокотехнологичные системы тем более будут находиться в еще более плачевном виде.

По всей видимости, скоро — в течение ближайших нескольких лет — встанет вопрос о ликвидации российского сегмента МКС ввиду непрекращающихся аварий. Ничего другого у России нет и, по всей видимости, не предвидится. Технологическая отсталость никакими авралами не преодолевается и ни за какие деньги ее не вернешь обратно. Это комплексный вопрос, связанный с общим состоянием всей российской промышленности, экономики, политики. А так как единственной задачей Кремля является удержание стабильности (что на падающих показателях вообще-то есть абсурдная постановка вопроса), то тут не до экономики, не до промышленности и уж тем более не до какого-то там космоса.

Если встанет вопрос — бросить ли дополнительный ресурс на строительство тюрем, концлагерей или же на реформы экономики, то нетрудно догадаться, что будут строить именно концлагерь. Приоритеты режима однозначны.

На какое-то время у России еще останется возможность запуска ракет, но и здесь чудес не может быть — всё та же технологическая отсталость очень скоро приведет к неприемлемым рискам, на чем космическая держава Россия закончит свое существование.

Понятно, что если страна сумеет выжить после Путина и его клики, космическая программа неизбежно будет восстанавливаться. Но скорее всего, это будет уже не отдельная самостоятельная программа со своими стандартами, школой и культурой, а лишь часть чьей-то еще, чужой.

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