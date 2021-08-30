Мнение: Гигантский китайский космический корабль

Китай начинает пятилетний проект: изучение механики сверхбольшого космического корабля, простирающегося на километры. Строиться корабль будет на орбите, из материалов, доставляемых с Земли маленькими порциями.

https://3dnews.ru/1047469/kitay-hochet-postroit-ogromniy-kosmicheskiy-korabl-pryamo-na-orbite-zemli

Такой корабль будет по самым скромным прикидкам в 50 раз больше, чем МКС. Если грубо предположить, что общая стоимость строительства МКС составила 150 млрд долларов, то стоимость китайского многокилометрового корабля будет исчисляться уже триллионами. Учитывая новизну конструкции, я бы уже обсуждал бюджет в 10 трлн долларов или больше. Это примерно два годовых бюджета современного Китая: сумма совершенно неподъёмная.

Китайцы молодцы, делают всё очень правильно.

Сейчас Китай, как и все другие сколько-нибудь развитые страны, полностью обеспечил население базовыми благами — миской риса и отдельной койкой в тёплом помещении. Теперь китайцы работают уже ради благ необязательных — хорошей еды, красивой одежды, новых автомобилей и так далее. Мотивация «работай, чтобы не голодать» уступила место мотивации «работай, чтобы жить не хуже своих соседей, семьи Силяо».

Это привело к двум серьёзным проблемам.

Во-первых, теперь китайцы всё время недовольны. Как верно заметила Алиса из Страны Чудес, им надо теперь бежать изо всех сил, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-нибудь попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Стандартный для городского Китая режим работы, 9-9-6, означает работу с 9:00 до 21:00, шесть дней в неделю. Работая в таком ритме, средний китаец получает стандартный набор благ: мобильник, как у всех, одежду, как у всех, машину, как у всех и так далее. При этом хоть мобильник и меняется каждый год на новый, однако его модель из года в год остаётся прежней: «такой же, как у менеджера Силяо, который сидит за соседним столом». Более того: в список стандартных благ, на которые может твёрдо рассчитывать работающий мужчина, уже не входят ни отдельная квартира, ни подруга жизни. Чтобы купить квартиру и завести себе девушку, нужно не просто вкалывать, а вкалывать значительно усерднее других.

Вторая проблема вытекает из первой. Повышение культурного уровня населения привело к распространению философии «лежать плашмя». Молодые китайцы со средними способностями видят, что даже напряжённая работа не позволит им ни купить квартиру, ни обратить на себя внимание девушек. Перед ними открывается два пути. Или всё же идти традиционным путём, покупая в ипотеку маленькое жильё в заднице мира и заводя знакомства с неликвидом брачного рынка. Или… лежать плашмя. То есть смириться со своей судьбой и расслабиться, находя удовольствие в маленьких радостях жизни типа крепкого сна или партии в го с товарищем по несчастью.

Компартию Китая такое положение дел не устраивает совершенно. Чтобы экономика росла, чтобы страна развивалась, люди должны работать, причём не в режиме суетящихся мартышек (9-9-6), а нормально, осознанно, не более 8 часов в день. На днях Верховный суд Китая официально запретил переработки, и я полагаю, что как минимум крупные компании вынуждены будут с уважением отнестись к запрету:

https://edition.cnn.com/2021/08/27/tech/china-supreme-court-996-intl-hnk/index.html

Смелые космические мечты китайцев, — вот тот самый многокилометровый корабль, например, — также должны мотивировать население на радостный труд. Вспомните нашего Юрия Гагарина. Уже 60 лет прошло, а мы до сих пор гордимся его полётом, как будто он обогнул нашу планету только вчера. Целые поколения выросли на книгах и фильмах про покорение далёких планет. Если бы развитой социализм мог обеспечить нам хотя бы мексиканский уровень жизни, но при этом радовал бы раз в 5 лет новыми космическими достижениями, мы до сих пор жили бы под красным флагом и с презрением смотрели в сторону сытых, но приземлённых американцев.

Китай сделал правильные выводы как из ошибок СССР, так и из своих собственных ошибок. Китайцы живут уже вполне сносно, поэтому повышать уровень комфорта с каждым годом всё сложнее и сложнее. Следовательно, самое время вкладываться в национальную гордость: в золотые медали на олимпиадах или в передовые космические пуски.

Понятно, что многокилометровый космический корабль — очень дальняя перспектива. Его запуск не сгенерирует достаточного количества народной радости, чтобы имело смысл сжигать сто триллионов юаней на космодромах. Однако даже сам старт исследований, который обошёлся Китаю в копеечные суммы, уже стал весьма вдохновляющей новостью. Когда же Китай начнёт осваивать реальные космические рубежи, — построив первую в истории базу на Луне, например, — у «лежащих плашмя» появится смысл жизни, а рейтинг компартии Китая будет расти как дрожжах.