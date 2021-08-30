Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют переехать вместе с детьми

Британскую королевскую семью ждет очередной громкий переезд. Только, в отличие от “мегзита”, он не выйдет за пределы Соединенного Королевства. Издание Daily Mail со ссылкой на проверенные источники внутри дворца, сообщило, что принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон и тремя детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи – хотят сменить место жительства. Сейчас супруги живут в Кенсингтонском дворце и особняке в Норфолке. Но сейчас герцог и герцогиня Кембриджские рассматривают жилье, которое подойдет для воспитания подрастающих троих детей и которое будет расположено гораздо ближе к королеве Елизавете II.

Речь идет о резиденции Форт Бельведер, которая расположена в часе езды от замка Виндзор, куда, по слухам, 95-летняя королева Великобритании вернется после каникул в Балморале, и останется там жить.

Виндзор — идеальный для них вариант. Поэтому они ищут жилье именно в этом районе. Переезд пары в Виндзор приблизит их не только к Елизавете II, но и к другим членам королевской семьи, включая родителей и сестру Кейт, – сообщил источник.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Напомним, это уже не первая смена жительства герцога и герцогини Кембриджских: с начала пандемии коронавируса супруги с детьми наслаждались пребыванием в своем загородном поместье Анмер-холл. В начале сентября они перебрались в Кенсингтонский дворец в Лондоне. Связано это было, в основном, с началом учебы Джорджа и Шарлотты в Thomas’s Battersea.

Когда по всей Великобритании ввели удаленный режим обучения, семейство снова вернулось в поместье Анмер-холл. Но уже в феврале этого года вместе с послаблением карантинных мер они вернулись Кенсингтонский дворец.