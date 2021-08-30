 

В Якутии высадился десант добровольцев единого волонтерского штаба

30.08.2021, 10:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАктивисты единого волонтерского штаба, о создании которого обьявили в «Единой России», присоединились к акции «Сохраним лес» в Якутии и вместе с местными жителями высадили саженцы около села Бясь-Кюель, где бушевали лесные пожары.

Всего близ села появилось около полусотни молодых сосен. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев отметил важность акции для лесовосстановления и экологии страны, в первую очередь с точки зрения экопросвещения, сообщается на сайте партии. 

«На мероприятии было очень много детей. И наша задача показать, что будущее – за ними. Вместе с родителями они будут приходить на это место, чтобы ухаживать за деревьями. Есть надежда, что, будучи взрослыми, они пойдут таким же путем. И будут показывать пример уже своим детям и внукам», – сказал Валуев. 

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта «Экология» высадки саженцев запланированы на общей площади 620 кв. км. Акция «Сохраним лес» при поддержке главы региона Айсена Николаева, депутатов «Единой России», местных жителей, охватит всю Республику. 

Также по инициативе партии в регион прибыл сводный отряд медиков ФМБА. Они окажут медпомощь жителям, у которых обострились заболевания в связи с ухудшением экологической обстановки. 

В Якутию ранее прибыл отряд из 75 активистов единого волонтерского штаба для содействия в ликвидации последствий лесных пожаров. Вместе с волонтерами и военнослужащими они займутся восстановлением домов, хозяйственных построек, созданию санитарных зон. Кроме того, в ближайший месяц предстоит создать и обновить минерализованные полосы, организовать пункты приема граждан для юридических консультаций и оказания необходимой психологической помощи. 

По инициативе депутатов «Единой России» и главы Якутии, руководителя реготделения партии Айсена Николаева в регион прибыла первая группа добровольцев единого волонтерского штаба. Меньше чем за неделю им удалось возвести лагерь и начать демонтаж сгоревших строений.

Акция «Сохраним лес» прошла уже в 23 регионах, в ней приняли участие почти 12,5 млн человек – волонтеров, активистов, сотрудников лесничеств и неравнодушных жителей. 

Цель всероссийской акции – до конца года высадить 70 млн деревьев по всей стране. Это рекордная цифра: за два года реализации было высажено в общей сложности порядка 82 млн деревьев. 

Высадка саженцев деревьев проходит в рамках национального проекта «Экология». Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».

Напомним, что в Якутии находятся самые крупные лесные массивы на территории РФ – 250 млн гектаров или более 25% всего лесного фонда страны. Как отмечают специалисты, из всей площади якутских лесов лишь немногим более 300 тыс. гектаров или около 1% приходится на зону наземного обнаружения и тушения пожаров – то есть на ту относительно доступную территорию, куда пожарных можно будет доставить без помощи авиации. Остальные 99% лесов приходятся на удаленные территории, куда доступ затруднен.

При этом на настоящий момент пожарным удалось не только стабилизировать обстановку в Якутии, но и переломить ситуацию, отметил в среду первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. На прошлой неделе глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики разработать программу действий защиты лесов от пожаров, заявив, что «настоящая битва за тайгу только начинается».



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