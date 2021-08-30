Цена на газ в Европе превысила 590 долларов за 1 тыс. кубометров

Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в 590 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах утром 30 августа достигла 592 доллара, или 49 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

К настоящему моменту цена снизилась до 586 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС.

На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых 580 долларов за 1 тыс. кубометров и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на 100 долларов – сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по «Северному потоку – 2», а затем на сообщении Газпрома о возможных поставках 5,6 млрд кубометров газа по «Северном потоку – 2» уже в 2021 году.