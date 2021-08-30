Число жертв ракетного удара ВВС США в Кабуле возросло до 12 человек

Число жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по афганской столице, возросло до 12 человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

Ранее военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.

Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе с американского беспилотника в Кабуле погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей.

Напомним, представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) Забиулла Муджахид осудил авиаудары США в Кабуле, заявив, что «произвольные атаки в других странах незаконны».