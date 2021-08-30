 

Число жертв ракетного удара ВВС США в Кабуле возросло до 12 человек

30.08.2021, 10:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЧисло жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по афганской столице, возросло до 12 человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

Ранее военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.

Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе с американского беспилотника в Кабуле погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей.

Напомним, представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) Забиулла Муджахид осудил авиаудары США в Кабуле, заявив, что «произвольные атаки в других странах незаконны».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.06 / “Не понимаю желание создавать селфи”. Цискаридзе выложил необычное селфи в Международный день селфи

01.01 / Экономисты дали прогноз по курсу рубля на 2021 год

04.10 / Участники акции протеста в Минске потребовали освобождения политзаключенных

22.07 / Mercedes-Benz полностью перейдет на производство электромобилей

28.07 / “Послы ушли в отпуска”. В ТКГ по Донбассу объяснили перерыв в работе до конца августа

20.04 / В РФ предложили включить вакцинацию от Эболы в календарь прививок

07.07 / У водителя Mercedes отобрали 32 млн рублей в Москве

21.09 / В Китае коронавирус обнаружили на кальмарах, импортированных из России

03.06 / В селе в Черновицкой области отравились 26 детей и двое взрослых – полиция

05.09 / 20 человек погибли при взрыве в мечети в Бангладеш, названа причина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика