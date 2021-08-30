В результате авиаудара США в Кабуле погибли члены одной семьи, шестеро из них – дети

В числе погибших была двухлетняя девочка. Погибли также отец семейства и еще несколько детей, два человека получили ранения.

Родственник рассказал, что погибла обычная семья, не имеющая отношения к террористам ИГИЛ.

Американские военные подтвердили, что в результате удара погибли мирные жители. Заявление опубликовано на сайте Центрального командования США.

“Нам известны сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате нашего удара по автомобилю в Кабуле. Мы все еще оцениваем результаты этого удара, который, как мы знаем, предотвратил неминуемую угрозу ИГИЛ-Х для аэропорта. Мы знаем, что в результате разрушения транспортного средства произошли значительные и мощные взрывы, свидетельствующие о наличии большого количества взрывчатого материала внутри, что могло привести к дополнительным жертвам”, – отметил пресс-секретарь командования Билл Урбан.

По его словам, военные США расследуют ситуацию, которая привела к жертвам среди гражданского населения.

“Мы были глубоко опечалены гибелью ни в чем не повинных людей”, – подчеркнул Урбан.

29 августа США нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого боевики афганского крыла ИГИЛ (“Исламское государство Хорасан”) планировали совершить теракт в аэропорту столицы Афганистана.

Контекст:

29 августа СМИ сообщали о мощном взрыве недалеко от аэропорта Кабула. Афганское агентство Aśvaka со ссылкой на очевидцев отмечало в Twitter, что взрыв произошел из-за ракеты, которая попала в жилой дом в районе Гулай города Хадже Багра. По данным СМИ, два человека были убиты и трое ранены.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. По словам Байдена, США эвакуировали из Кабула более 117 тыс. человек.

17 августа “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Президент США Джо Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и “Талибаном”, но это не означает, что он доверяет талибам.

27 августа США нанесли авиаудар по представителю афганского крыла ИГИЛ (“Исламское государство Хорасан”) в провинции Нангархар. В Пентагоне сообщали, что в ходе авиаудара погибли два террориста, среди гражданских жертв нет.

28 августа Байден предупредил о высокой вероятности нового теракта в аэропорту Кабула “в ближайшие 24–36 часов”.

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