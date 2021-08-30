“Такая выдумщица вы, Альбина”, “Копперфильд отдыхает”. Джанабаева похвасталась своими “навыками и умениями”

Певица в замедленной съемке показала, как дует на небольшую ягоду, поддерживая ее в воздухе над своим лицом.

“Как я провел лето”… Последние выходные августа, не верится!” – написала она. Пост Джанабаева сопроводила хештегом Skills. Это переводится как “навыки и умения”.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

“Класс. Такая выдумщица вы, Альбина”, – прокомментировала подписчица shlazzat79.

“Копперфильд отдыхает”, – написала julia_podmareva.

Контекст:

Дэвид Копперфильд – американский иллюзионист, гипнотизер и фокусник.

Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.

Певица замужем за своим коллегой Валерием Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). Дочь Агата родилась у них в апреле 2021 года.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.

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