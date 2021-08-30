Ученые доказали негативное влияние соли и сахара на иммунитет человека

Профессор Мэри Альбус со своим коллегой Мэттом Маццино доказали негативное влияние соли и сахара на иммунитет человека. Подобные пищевые добавки снижают возможность организма бороться с вирусами и вредоносными бактериями.

Речь идёт именно о злоупотреблении, когда человек ежедневно съедает много сахара или соли. Часто это происходит при несбалансированном питании или же перекусах в ресторанах быстрого питания. Из-за сахара, который содержится в больших количествах в разных напитках, снижается иммунная защита. Соль же изменяет микробиоту кишечника, и она перестаёт бороться с воспалительными процессами. Усугубляет ситуацию приём алкоголя. В этом случае иммунная защита не может своевременно реагировать на угрозу и ей требуется больше времени для запуска ответной реакции на вирус. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют отказываться от горячительных напитков, особенно в период пандемии.

Для поддержания здорового организма и не нарушать работу иммунитета, Альбус рекомендует перейти на более здоровое питания. Лучше всего добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов. Отдельно он выделил витамин D, который крайне необходим из-за своего противовоспалительного действия, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».