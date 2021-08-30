 

Собянин принял решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы

30.08.2021, 10:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Градоначальник принял решение снизить стоимость проезда в общественном транспорте для жителей ТАО на 30%. Решение вступит в силу с 1 сентября. Фактически зонирование отменяется для 70 тысяч жителей Новой Москвы.

Поездки на общественном транспорте для жителей ТАО теперь будут не только комфортными, но и выгодными. Как отметил Собянин, новая мера позволит гражданам сэкономить до десяти тысяч рублей в год.

Сейчас проехать из Новой Москвы в “старую” или обратно можно за 60 рублей при том, что общественный транспорт в Москве стоит 42 рубля. Казалось бы, расстояние большое, значит выше расход топлива, значит и проезд должен быть дороже. Меж тем, столичные власти справедливо полагают, что москвичи должны получать лучшие условия для жизни независимо от района проживания.

“С 1 сентября 2021 года мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты”, – подчеркнул Собянин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.04 / Мнение: Заявка на шельф в Арктике

24.08 / Павел Прилучный удивил поклонников побритой налысо головой

03.09 / Первый сын Рудковской потребовал «освободить» Гном Гномыча

10.07 / Окей, гильдии

09.11 / Азербайджан признал атаку на российский вертолет

11.06 / Овен – “Император”, Близнецы – “Влюбленные”: какая карта Таро соответствует вашему знаку зодиака и что она означает

04.06 / Мнение: Новые риски

06.09 / Медики назвали преимущества потребления коллагена для профилактики заболеваний сердца

11.07 / Личное: Louis Vuitton против всех нас?

25.03 / Мнение: Фокус с битой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика