Баллами “Миллиона призов” за онлайн-голосование можно будет пополнить карту “Тройка”

Выборы в Государственную Думу РФ пройдут по всей России в единый день голосования 19 сентября. У жителей Москвы есть уникальная возможность избрать депутатов по системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с 17 по 19 сентября. Для этого до 13 сентября включительно необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru.

Эксперты в один голос отмечают положительные стороны онлайн-выборов. Во-первых, электронная система очень надежна. Во-вторых, ДЭГ обеспечивает высокий уровень безопасности, сокращая социальные контакты в период пандемии коронавируса. В-третьих, участники онлайн-голосования смогут выиграть ценные призы.

В рамках акции “Миллион призов – #ВыбираемВместе” среди жителей российской столицы будет разыграно 250 тысяч различных призов: от денежных сертификатов до машин и квартир. Призовые баллы номиналом 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч или 100 тысяч рублей можно направить, в том числе, на пополнение транспортной карты “Тройка”.

Москвичи смогут потратить призовые баллы на оплату продуктов, одежды, аксессуаров, украшений, цветов, лекарств и проезда в общественном транспорте. Среди партнеров программы – магазины продуктов, товаров для дома, детских и спортивных товаров, аптеки, кафе и рестораны столицы.