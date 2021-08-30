Лоферы и высокие белые носки – настоящий хит этой осени: как носить и каких ошибок избегать

Лоферы в тандеме с высокими белыми носками станут настоящим хитом этой осени. Если раньше модницы предпочитали носить невидимые капроновые носки в сочетании с громоздкой обувью, то теперь в моде контрастное черно-белое сочетание. Можно сказать, что перед нами провокационный вариант кэжуал-лука. Поэтому одежда должна быть подобрана в соответствии с задумкой.

Скажете нет длинным брюкам и джинсам

Черные брюки или джинсы прямого кроя станут слишком банальным дополнением. У окружающих может сложиться впечатление, что с помощью белых носков и лоферов вы хотите выделиться из толпы, но не до конца готовы к этому. Поэтому стыдливо прикрывать свои ножки длинными брюками не стоит.

Для офиса и прогулки

Чем короче будет ваша одежда, тем лучше. Пойти в офис или на занятия в университет вы можете в костюме-двойке “шорты + блейзер”. Наденьте под них обычную белую футболку, цвет костюма выбирайте из бежевой, светло-серой или кремово-молочной цветовой гаммы.

Черные лоферы и высокие носки отлично завершат ваш деловой образ. Кстати, благодаря футболке вы можете использовать это сочетание и для прогулки. Хорошо смотрятся с белыми носками и красные лоферы.

Аксессуары

Лоферы с носками привносят каплю дерзости в образ, но еще немного аксессуаров никогда не помешает. Модель Хейли Бибер предлагает дополнить комплект с блейзером и лоферами массивной металлической цепью и черной плетеной сумкой-багетом. Выходя на улицу, также вы можете надевать модные солнечные очки прямоугольной или треугольной формы.

Другие варианты

Секрет стиля заключается в том, что лоферы с высокими белыми носками не выдерживают длинной одежды. Поэтому вы можете носить с этой комбинацией мини-юбки и короткие трикотажные платья оверсайз. Также вы можете надеть джинсовые шорты и объемную белую рубашку. Если станет прохладно, надевайте кожаный пиджак свободного кроя или укороченный тренч.

Секрет заключается в том, чтобы создать объем в верхней части силуэта и уравновесить его обувью на грубой массивной подошве. Длинные носки не будут создавать впечатление, что ваши ноги чрезвычайно оголены. Кстати, луки с лоферами и белыми носками стилисты советуют носить даже на вечеринки.