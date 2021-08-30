 

Паша Техник возглавил федеральный список Партии пенсионеров

30.08.2021, 9:51, Разное
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Пресс-служба Партии пенсионеров сообщила, что новым лидером федеральной части партийного списка на предстоящих выборах станет музыкальный исполнитель Павел Ивлев, широко известный общественности под псевдонимом Паша Техник. 

Члены центрального комитета партии отметили, что наличие судимостей у кандидата не помешает ему выполнять свои обязанности, поскольку криминальное прошлое и творчество Павла являются гарантией народной любви и высоких рейтингов.

«Когда о России думаю, меня кроет прям, как будто ношу кусок Родины под губою. А вообще, пришел я в ЦИК и понял, что все, пора. Поймите, народного во мне дох@я. Юнеман передо мной сидит там, подписи дрочит свои, я говорю бл@ старина, съ@би нах@й с выборов, беру просто электорат за него и всё говорю, вставай и съ@бывай. Это как игра с самим собою, вот эта вся борьба с молью. Одеялом теплым всех вас накрою, посуду помою, там», – сказал Ивлев, прокомментировав свое выдвижение.

Решение выставить музыканта лидером списка было принято партийными функционерами ввиду досрочного освобождения будущего народного избранника из мест лишения свободы за примерное поведение. В ближайшее время кандидат планирует ряд крупных встреч со своими сторонниками, анонсы которых будут объявлены позднее.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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