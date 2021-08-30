 

Представитель «Талибана» осудил «произвольные» авиаудары США в Кабуле

30.08.2021, 9:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредставитель движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) Забиулла Муджахид осудил авиаудары США в Кабуле, заявив, что «произвольные атаки в других странах незаконны».

«Мы осуждаем подобные атаки, потому что незаконно осуществлять произвольные атаки в других странах. Если существовала какая-то потенциальная угроза, об этом следовало нам сообщить, а не осуществлять произвольную атаку, которая привела к жертвам среди мирного населения», – передает РИА «Новости» слова Муджахида в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Ранее военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.

Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе с американского беспилотника в Кабуле погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / Открыт новый класс безопасных анальгетиков

16.12 / «Месье Ковид» наводит рождественский ужас на канадцев с экранов телевизоров

28.07 / ABC – американцы разочаровываются в Байдене и с пессимизмом смотрят в будущее

30.07 / Полтавская “Ворскла” вылетела из Лиги конференций УЕФА, уступив первому же сопернику

04.04 / CNN – власти США приостановили выпуск вакцины AstraZeneca после ошибки на производстве

02.10 / Белоруссия отозвала послов в Польше и Литве

29.01 / Собянин назвал условие для дальнейшего снятия ограничений

23.11 / В Черное море зашел американский эсминец «Дональд Кук»

11.09 / Ледовый дворец «Байкал» открылся в Иркутске

06.10 / Протестующие в Бишкеке захватили здание правительства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика