Представитель «Талибана» осудил «произвольные» авиаудары США в Кабуле

Представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) Забиулла Муджахид осудил авиаудары США в Кабуле, заявив, что «произвольные атаки в других странах незаконны».

«Мы осуждаем подобные атаки, потому что незаконно осуществлять произвольные атаки в других странах. Если существовала какая-то потенциальная угроза, об этом следовало нам сообщить, а не осуществлять произвольную атаку, которая привела к жертвам среди мирного населения», – передает РИА «Новости» слова Муджахида в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Ранее военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.

Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе с американского беспилотника в Кабуле погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей.