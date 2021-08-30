Шмелева предложила опубликовать «карту распределения» абитуриентов со 100 баллами за ЕГЭ

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила публиковать «карту распределения» абитуриентов со 100 баллами за ЕГЭ по вузам, чтобы избежать необоснованного давления на выпускников-отличников.

По данным Минобрнауки, количество выпускников, набирающих 100 баллов по итогам единого госэкзамена, увеличивается. Одновременно с тем, что такие результаты говорят о повышении качества обучения, в обществе высказываются сомнения относительно честности результатов, отметила Шмелева, информирует сайт «Единой России».

«Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на тех ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат. И тем более нельзя подменять концентрацию на выявлении и развитии талантов созданием каких-то новых барьеров и тем более «охотой на ведьм». Если где-то происходят какие-то манипуляции с результатами ЕГЭ, разбирательство должно идти прежде всего в отношении ответственных должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают стресс в период ЕГЭ», – подчеркнула она.

Одновременно необходимо решать вопрос концентрации выпускников с высокими баллами по ЕГЭ в небольшом количестве вузов. «Это реальная проблема, которой нужно заниматься – как повысить качество образования и привлекательность вузов, не входящих в верхушку рейтинга. Нужно заниматься продвижением региональных вузов, разрабатывать меры поддержки академической мобильности для абитуриентов из других регионов», – сказала руководитель «Сириуса», обратив внимание на Самарскую область, где выпускников материально стимулируют к обучению в вузах своего региона.

В этом году в ряде ведущих вузов страны количество студентов, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, победителей олимпиад оказалось больше, чем количество бюджетных мест. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что к изменению ситуации с приемом нужно подходить комплексно и предложил увеличить число топ-вузов в регионах, пересмотреть и ужесточить требования к олимпиадам, а также проанализировать отдельные предметы в рамках ЕГЭ. Сами абитуриенты выступают за изменение порядка приема в вузы, поскольку считают, что он не позволяет справедливо распределить бюджетные места. Также они выступают за возврат «второй волны» зачисления в вузы.

Напомним, по предложению президента Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России».