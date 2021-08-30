 

Шмелева предложила опубликовать «карту распределения» абитуриентов со 100 баллами за ЕГЭ

30.08.2021, 9:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила публиковать «карту распределения» абитуриентов со 100 баллами за ЕГЭ по вузам, чтобы избежать необоснованного давления на выпускников-отличников.

По данным Минобрнауки, количество выпускников, набирающих 100 баллов по итогам единого госэкзамена, увеличивается. Одновременно с тем, что такие результаты говорят о повышении качества обучения, в обществе высказываются сомнения относительно честности результатов, отметила Шмелева, информирует сайт «Единой России».

«Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на тех ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат. И тем более нельзя подменять концентрацию на выявлении и развитии талантов созданием каких-то новых барьеров и тем более «охотой на ведьм». Если где-то происходят какие-то манипуляции с результатами ЕГЭ, разбирательство должно идти прежде всего в отношении ответственных должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают стресс в период ЕГЭ», – подчеркнула она.

Одновременно необходимо решать вопрос концентрации выпускников с высокими баллами по ЕГЭ в небольшом количестве вузов. «Это реальная проблема, которой нужно заниматься – как повысить качество образования и привлекательность вузов, не входящих в верхушку рейтинга. Нужно заниматься продвижением региональных вузов, разрабатывать меры поддержки академической мобильности для абитуриентов из других регионов», – сказала руководитель «Сириуса», обратив внимание на Самарскую область, где выпускников материально стимулируют к обучению в вузах своего региона.

В этом году в ряде ведущих вузов страны количество студентов, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, победителей олимпиад оказалось больше, чем количество бюджетных мест. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что к изменению ситуации с приемом нужно подходить комплексно и предложил увеличить число топ-вузов в регионах, пересмотреть и ужесточить требования к олимпиадам, а также проанализировать отдельные предметы в рамках ЕГЭ. Сами абитуриенты выступают за изменение порядка приема в вузы, поскольку считают, что он не позволяет справедливо распределить бюджетные места. Также они выступают за возврат «второй волны» зачисления в вузы.

Напомним, по предложению президента Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России».



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