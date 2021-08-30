В российском сегменте МКС нашли новые трещины

По словам Соловьева, это плохая ситуация, так как обнаружение ранее сквозных трещин в другом модуле “Звезда” наводит на мысль, что со временем и трещины в “Заре” начнут расползаться.

Соловьев также заявил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа и вскоре оборудование станции может выйти из строя. В частности, 80% систем модуля “Звезда” вышло за гарантийный срок эксплуатации.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года.

В августе 2020 года было обнаружено, что в российском сегменте МКС произошла утечка воздуха. В сентябре ее нашли и локализовали. Позднее космонавты обнаружили еще несколько мест, откуда уходил воздух.

В январе 2021 года стало известно о выходе из строя в российском сегменте станции системы получения кислорода. “РИА Новости” отмечало, что это происходило “многократно”, в частности в октябре и декабре 2020 года.

В марте 2021 года в российском модуле были заделаны две трещины, но давление воздуха продолжало падать.

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