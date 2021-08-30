 

За неделю в водоемах Украины утонуло более 20 человек – ГСЧС

30.08.2021, 9:42, Новости дня
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За прошедшую неделю ГСЧС зарегистрировала более 2 тыс. чрезвычайных ситуаций, был спасен 41 человек.

“Ликвидировано 1 тыс. 725 пожаров, спасено на пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 390 зданий и 34 единиц техники. На пожарах погибло 15 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 79 тыс. грн”, – отметили в релизе.

Пиротехнические подразделения ГСЧС провели 254 выезда, в ходе которых изъяли и уничтожили 1650 взрывоопасных предметов.

Контекст:

С начала 2021 года в украинских водоемах утонуло около 900 человек, из них почти 400 – в июле. Об этом 31 июля сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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