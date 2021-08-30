Афганские женщины пребывают в панике после прихода к власти талибов – экс-посол Афганистана в США

Афганские женщины и девушки сталкиваются с многочисленными угрозами от талибов, поэтому чувство паники растет в геометрической прогрессии, сказала дипломат.

Талибы стараются представить из себя более умеренную версию жесткой исламской боевой группировки, но полную картину происходящего получить не удается, отметила Рахмани.

По ее словам, ранее талибы обращали внимание на ситуацию в захваченных городах и деревнях Афганистана. Если боевики получали контроль над консервативной деревней, они вели себя так же, как в 1996-м году (год первого призода талибов к власти). Если они захватывали провинцию и деревню, где люди хотели учиться они проявляли снисходительность, сообщила экс-посол.

Сейчас началась “другая история”, потому что во власти “Талибана” оказалась вся страна, заключила Рахмани.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. В этот период неоднократно фиксировались факты жестокого отношения к женщинам, в том числе забивание камнями и публичные казни, напоминает AP.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

По сведениям американского телеканала NBC News, афганские женщины опасаются “темного будущего” и потери прав после того, как страна перешла под контроль талибов.

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