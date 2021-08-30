 

France 24 – страшнее «Катрины» — Луизиана готовится к урагану «Ида»

30.08.2021, 9:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В американской Луизиане объявлено чрезвычайное положение — к штату стремительно приближается ураган «Ида», который угрожает стать одним из мощнейших в истории США, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, последний раз настолько разрушительный удар стихии Америка перенесла ровно 16 лет назад, когда южные штаты разорил ураган «Катрина», — но «Ида» может оказаться ещё более мощной.

На Луизиану надвигается крайне опасный ураган, способный перевернуть жизни многих людей вверх дном. Жители Нового Орлеана заколачивают окна и двери и готовятся к удару стихии, который, как ожидается, станет для штата одним из худших за последние 170 лет. 

Президент США Джо Байден пообещал, что правительство готово оказать людям помощь. 

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы отправили в Техас и Луизиану дополнительно 500 сотрудников спасательных служб Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях FEMA; в регионе уже находятся 2000 сотрудников FEMA, которые участвуют в борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, мы заранее подготовили в районе запасы еды, воды, генераторов и других необходимых вещей.  

Направлены туда и специальные группы по восстановлению электроснабжения и поддержанию работоспособности сетей мобильной связи. Мы также тщательно координируем усилия с компаниями, обслуживающими электросети, дабы восстанавливать электроснабжение как можно скорее, внося таким образом вклад в операции по реагированию и ликвидации последствий. 

Ураган «Ида» должен будет ударить спустя ровно 16 лет после того, как побережье Мексиканского залива разорил ураган «Катрина» — обернувшийся разрушениями на много миллиардов долларов ураган третьей категории мощности, в котором погибли более 1800 человек. 

Из-за высокой температуры воды ураган «Ида» может в считаные часы стать значительно мощнее, достигнув четвёртой категории мощности, — в этом случае к моменту его столкновения с южными штатами скорость ветра в нём будет достигать 220 километров в час. 

В Луизиане объявлено чрезвычайное положение, и из части низинных районов штата уже распорядились о начале эвакуации в обязательном порядке; ожидается, что на значительной части луизианской территории будет отключаться электричество. 

Дата выхода в эфир 29 августа 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.01 / В центре Москвы мужчина поджег себя

02.12 / Китайский зонд «Чанъэ-5» приступил к сбору образцов грунта на Луне

26.11 / Турция анонсировала испытания российской вакцины от COVID-19

19.06 / Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины

08.09 / Принц Гарри после сделки с Netflix вернул королевской семье 3 млн долларов

06.10 / НБУ вводит в обращение памятную монету в честь Амет-Хана Султана

25.01 / Уголовное дело возбудили из-за перекрытия улиц во время несанкционированных акций в Приморье

24.01 / Выложили букву V. В Харькове в память о Кернесе устроили автомобильный флешмоб

20.10 / “Три заказа в секунду”. Издатели книги о Стусе рассказали, как взлетела ее популярность после запрета

22.11 / В Томске создали прибор для лечения обморожений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика