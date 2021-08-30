WSJ предупредила о политических рисках для «Талибана» от запрета на выращивание опиумного мака

Запрет на выращивание опиумного мака грозит «Талибану»* не только потерей важнейшей части дохода, но и подрывом общественной поддержки, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, фермеры на юге Афганистана не видят реальной альтернативы выращиванию мака, что является их основным источником дохода.



Reuters

Представители движения «Талибан»*, добивающиеся международного признания после захвата власти в Афганистане, заявили, что намерены бороться с торговлей наркотиками в стране. Тем не менее, как отмечает The Wall Street Journal, новому правительству придётся заплатить за это высокую политическую цену.

18 августа на пресс-конференции в Кабуле представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что новое правительство страны не допустит торговли наркотиками. Тем не менее Муджахид не сообщил, как исламистская группировка намерена обеспечить соблюдение запрета.

По словам жителей некоторых крупных районов, где выращивается опиумный мак, после этого лидеры «Талибана» приказали фермерам прекратить его выращивание, что уже привело к резкому росту цен на опий-сырец по всему Афганистану. В частности, жителям южной провинции Кандагар, одного из основных регионов страны по производству опиума, было сказано, что выращивание этой культуры — важнейшей составляющей местной экономики — теперь будет запрещено.

С тех пор, по словам жителей провинций Кандагар, Урузган и Хелман, цены на опий-сырец, который перерабатывается в героин, выросли в три раза, примерно с $70 до $200 за килограмм, из-за неопределённости относительно будущего производства.

Однако на Западе утверждают, что торговля наркотиками является важной статьёй дохода для талибов, которые используют финансовые поступления от наркобизнеса для финансирования 20-летнего повстанческого движения. На Афганистан приходится около 80% мирового экспорта опиатов.

Как отмечает WSJ, два десятилетия попыток борьбы США с наркобизнесом в Афганистане уже провалились, отчасти из-за колоссальных политических издержек. Дело в том, что средства к существованию афганских фермеров зависят именно от посевов опиумного мака.

Попытки талибов сделать то же самое могут подорвать общественную поддержку группировки и лишить её важного источника доходов, тогда как Афганистан отрезан от мировой финансовой системы и иностранной помощи.

Один из фермеров, выращивающих опий в Кандагаре, который присутствовал на недавней встрече жителей провинции и талибов, в интервью изданию заявил, что фермеры недовольны, но у них не будет другого выбора, кроме как подчиниться, если талибы примут решение о введении запрета.

«Мы не можем противостоять решению талибов. Они — правительство», — приводит WSJ его слова. Фермер отметил, что талибы пообещали позаботиться о том, чтобы у них был альтернативный вариант, и посоветовали людям выращивать другие культуры, например шафран.

Тем не менее с учётом афганских дорог, плохой инфраструктуры для хранения и небольшого количества экспортных рынков, опиумный мак — одна из немногих культур, доступных местным фермерам. Шафран, который раньше был основой американских усилий по борьбе с наркотиками в Афганистане, приносит значительно меньшую прибыль и его не так легко продать.

«Если талибы запретят выращивать мак, люди умрут от голода, особенно когда прекратится международная помощь. Мы всё ещё надеемся, что они разрешат нам выращивать мак. Ничто не может компенсировать доход, который мы получаем от выращивания мака», — заявил в интервью изданию фермер из провинции Урузган.

Когда талибы находились у власти до вторжения США в 2001 году, они также сначала запретили производство опиума, но позже стали наказывать лишь за употребление наркотиков, а не за их выращивание или торговлю ими.

По словам старшего научного сотрудника Института Брукингса Ванды Фелхаб-Браун, этот запрет снизил производство на 90%. Однако талибам пришлось заплатить за это огромную политическую цену. К весне 2001 года афганские фермеры нарушали запрет, а ограничения посевов опиума стало основной причиной того, что «никто не встал на сторону «Талибана» во время вторжения США».

После 2001 года США потратили около $9 миллиардов за 20 лет, пытаясь остановить поставки героина из Афганистана, однако безуспешно. В рамках этих усилий США платили афганским фермерам за уничтожение их посевов, что подтолкнуло других также начать выращивать опиумный мак, чтобы получить эти выплаты. Кроме того, Вашингтон финансировал уничтожение мака, ликвидируя урожай обедневших фермеров, что вызывало возмущение местных жителей.

От этих усилий США решили отказаться к 2010 году, отчасти потому, что это подтолкнуло значительную часть сельского населения присоединиться к «Талибану». Агентство по международному развитию пыталось убедить афганских фермеров выращивать вместо опиума шафран, фисташки или гранаты. Однако найти экспортный рынок для этих культур оказалось сложно.

По данным издания, в прошлом году площадь посевов опиумного мака увеличилась в четыре раза по сравнению с 2002 годом. Как пишет WSJ, несмотря на то, что иностранные государства, особенно Россия, Иран и страны Европы — основные рынки сбыта афганского героина, — могут быть благодарны за запрет, он станет «политическим риском» для группировки. Новым властям будет сложно предотвратить экономический коллапс. Цены на основные товары уже подскочили, а импорт в Афганистан заметно сократился.

При этом, по данным западных правительств и Организации Объединённых Наций, в последние два десятилетия «Талибан» получал значительную прибыль от торговли не только опиумом, но и его производными.

Так, в Афганистане появилось крупномасштабное производство метамфетамина. По оценке эксперта по стране Дэвида Мэнсфилда, в государстве находится более 300 предполагаемых лабораторий, которые ежегодно могут производить метамфетамин на сумму около $240 млн. Приблизительно $4 миллионов из них уходят талибам, в основном в виде налогов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

