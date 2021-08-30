«Невской битвы и Ледового побоища не было»: ЕС потребовал от России переписать учебники истории

Комиссия по образованию и исторической памяти при Совете Европы потребовала у России внести изменения в школьный курс истории, в частности убрать упоминания о двух крупнейших баталиях XIII века – Невской битве и Ледовом побоище:

«Информация об этих сражениях является не более чем вымыслом русских историков XVIII века, когда им нужно было обосновать агрессию против Швеции. Потом эта версия активно поддерживалась и в СССР, она стала важнейшим элементом антизападной пропаганды. Разумеется, никаких масштабных битв не было. Уже давно проведены все исследования, изучены архивы, нет никаких упоминаний, чтобы шведы или немцы потеряли в этом регионе хоть сотню солдат. Мы требуем, чтобы руководство России хотя бы в школах не продолжало преподавать эти антиисторические фейки, не надо вовлекать детей в информационную войну», – заявил официальный представитель Совета Европы Шарль Латэн.

В случае отказа принять новые требования ЕС против России могут быть введены новые санкции.

—