 

«Невской битвы и Ледового побоища не было»: ЕС потребовал от России переписать учебники истории

30.08.2021, 9:31, Разное
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Комиссия по образованию и исторической памяти при Совете Европы потребовала у России внести изменения в школьный курс истории, в частности убрать упоминания о двух крупнейших баталиях XIII века – Невской битве и Ледовом побоище:

«Информация об этих сражениях является не более чем вымыслом русских историков XVIII века, когда им нужно было обосновать агрессию против Швеции. Потом эта версия активно поддерживалась и в СССР, она стала важнейшим элементом антизападной пропаганды. Разумеется, никаких масштабных битв не было. Уже давно проведены все исследования, изучены архивы, нет никаких упоминаний, чтобы шведы или немцы потеряли в этом регионе хоть сотню солдат. Мы требуем, чтобы руководство России хотя бы в школах не продолжало преподавать эти антиисторические фейки, не надо вовлекать детей в информационную войну», – заявил официальный представитель Совета Европы Шарль Латэн.

В случае отказа принять новые требования ЕС против России могут быть введены новые санкции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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