 

К 2025 году россиян обяжут пересесть на электромобили

30.08.2021, 9:11, Разное
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Госдума приняла в третьем чтение поправки в федеральный закон «О защите окружающей среды и природного разнообразия». В изменениях устанавливается норма о запрете с 1 января 2025 года использования на территории РФ транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, кроме технического транспорта и автобусов. 

Основные изменения коснутся владельцев легковых автомобилей, которым надлежит за собственные или кредитные средства к указанному в законе времени приобрести электромобили, а имеющиеся с бензиновыми и дизельными двигателями сдать на утилизацию. Это поможет избежать санкций за несоответствие единому экологическому стандарту, принятом на саммите по экологии в апреле 2021 года, а также снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Поскольку мировые автопроизводители не могут удовлетворить спрос на электромобили депутаты предлагают принять федеральную программу «Электролада», суть которой перевести Волжский автозавод на выпуск нового типа автомобилей. Стоимость одного электромобиля будет колебаться от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Банкам поручат оказывать содействие в реализации инициативу путём выдачи кредитов на льготных условиях на покупку транспортных средств.

«Думаю, все заинтересованы в переходе на экологически чистый вид транспорта. Я лично, как патриот, уже сделал этот шаг и купил Tesla. Я бы с удовольствием приобрёл «Ладу», но в Тольятти пока не выпускают электромобили. Считаю, что сегодня всё доступно,можно лишний раз отказаться от поездки в Таиланд или покупки загородного дома, а подумать об экологии. Мы уже научились не брать чек в банкомате и тут обязательно получится», – заявил депутат Дмитрий Тарасов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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