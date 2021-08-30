 

Селена Гомес показала, как выглядит французский маникюр в современном исполнении (фото)

30.08.2021, 9:00, Разное
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Лето подходит к концу, и впереди нас ожидает дождливая осень. Поход в салон красоты – лучший способ немного раскрасить серые будни и отдохнуть от повседневных обязанностей. У женщины поднимается настроение, когда она чувствует себя уверенно, а придать уверенности ей поможет стильный маникюр. Устали от классического френча? Селена Гомес показала, как выглядит французский маникюр в современном исполнении.

Оригинальный дизайн

Французский маникюр в моде уже 20 лет, и, вероятно, этот дизайн и в будущем будет пользоваться популярностью. Иногда он уходит на второй план, уступая место новым тенденциям в маникюре, но френч продолжает ассоциироваться с женственностью и элегантностью. Это беспроигрышный вариант для женщин, которые не любят яркие оттенки маникюра, стразы и рисунки на ногтях.

Но что делать тем, кто хочет немного поэкспериментировать? Берите пример с Селены Гомес!

Селена – большая поклонница красивых ногтей. Звезда любит яркие нюдовые, белые и темно-коричневые, почти черные оттенки. Вероятно, это вдохновило ее на необычный френч. Певица покрасила верхнюю часть ногтей в белый цвет, а затем остальную часть в черный цвет. Кроме того, заднюю часть ногтя, которая едва видна, покрыли красным лаком!

Так выглядит современный французский маникюр! Смотрится очень стильно, и отлично подойдет на осень.



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