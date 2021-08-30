 

Перспективы создания новой российской орбитальной станции решили представить Путину

30.08.2021, 8:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит президенту РФ Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту РФ о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции», – передает РИА «Новости» слова Устименко.

Ранее Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, РФ может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.



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