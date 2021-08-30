На Украине назвали два способа «вернуть» Крым

У Украины есть два способа «вернуть» Крым, сообщил бывший заместитель министра иностранных дел страны Александр Чалый.

Первый способ Чалый обозначил как «Карфаген должен быть разрушен». Это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от нее, по словам политика, отказывается Запад в силу неэффективности такой стратегии, передает телеканала «Наш».

«Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается, по двум причинам: Запад оказался неспособен, а РФ оказалась более устойчивой», – подчеркнул Чалый.

Он добавил, что Украина не может добиться своих целей по Крыму из-за стойкой позиции Москвы.

Изменить текущую ситуацию можно только, если «украинское государство» станет успешнее, считает политик. «Или мы создадим такое успешное украинское государство, что все регионы РФ захотят присоединиться к Украине», – заключил Чалый.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Крым рано или поздно «вернется» в состав Украины, а украинский саммит «Крымская платформа» является историческим прорывом.

Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к РФ сложно назвать позитивным.