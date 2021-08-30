Умер Герой РФ Роман Шадрин

Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин умер на 55-м году жизни, сообщили СМИ.

«У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю», – передает «E1.ru» слова друга, полковника внутренних войск МВД Серика Султангабиева.

Позже информацию о смерти подтвердила порталу супруга Шадрина Наталья.

Роман Шадрин родился 23 января 1967 года в станице Кутейниковская Зимовниковского района Ростовской области. С 25 декабря 1994 года участвовал в первой чеченской кампании. Год спустя ему присвоили звание Героя России.

После службы Шадрин был депутатом городской думы Екатеринбурга и директором ЦПКиО. В последнее время возглавлял организацию «Герои России».