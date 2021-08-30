Макрон назвал условия признания власти “Талибана” в Афганистане

Талибы должны уважать гуманитарное право и достоинство афганских женщин, уточнил Макрон.

Глава Франции отметил, что начало диалога между Парижем и боевиками “Талибана” не означает их последующее признание. Поддерживать связь с боевиками нужно, чтобы эвакуировать из Афганистана французов и граждан других стран, пояснил он.

Макрон предложил создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН, писала газета Le Journal du Dimanche 28 августа. По его словам, такая зона станет убежищем для афганцев, которые хотят покинуть страну. Представитель талибов Сохаил Шахин в комментарии Radio France сказал, что в этом нет необходимости, потому что Афганистан – это независимая страна.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что поначалу в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек. Соединенные Штаты эвакуировали более 4 тыс. владельцев американских паспортов и их семьи.

Пресс-секретарь “Талибана” Забихулла Муджахид говорил 25 августа, что талибы хотят, чтобы вывод иностранных войск и эвакуация завершились до 31 августа. После этого они “займут другую позицию”, заявил он, сообщает Sky News. Еще 17 августа Шахин говорил, что группировка не будет атаковать военнослужащих США, но те обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября.

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