США накрыл один из мощнейших ураганов “Ида”

Ураган “Ида” классифицируется как ураган четвертого уровня из пяти возможных. Скорость его ветра достигает 230 км/час и это пятый по силе ураган, который когда-либо обрушивался на Штаты.

Известно, что из-за “Иды” уже погиб как минимум один человек – мужчину нашли мертвым после сообщения об упавшем дереве на дом в Преривиле.

Wind gusts are picking up in Houma, Louisiana. Eyewall coming soon. #Hurricane #Ida pic.twitter.com/XiKrGmFPj8

Ураган также привел к полному обесточиванию жителей в Новом Орлеане. В целом в Луизиане без света остались более миллиона человек, еще 40 тыс. – в Миссисипи.

Власти Нового Орлеана сообщили, что из-за быстрого усиления мощности “Иды” в городе не успели провести обязательную эвакуацию 390 тыс. жителей.

Кроме того, в Луизиане ураган срывал крыши с некоторых зданий.

WATCH: Wind rips off the side of a building in Lockport, Louisiana earlier today.

We’re LIVE through the night. When morning comes, more of #Ida’s destruction will be realized. We’ll have the latest on damages as the storm continues. pic.twitter.com/09DXwlrfOj

