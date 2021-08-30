CNN – Пентагон сообщил об уничтожении в Кабуле автомобиля со взрывчаткой для теракта в аэропорту

Американский беспилотник уничтожил в столице Афганистана предположительно начинённый взрывчаткой автомобиль, который намеревались взорвать в кабульском аэропорту террористы из группировки «Исламское государство в Хорасане»*, передаёт CNN со ссылкой на Минобороны США. Как заявил в интервью каналу член американского сената Крис Мёрфи, эта новость подтверждает, что в Кабуле сохраняется крайне опасная обстановка и Вашингтону следует сделать всё возможное, чтобы как можно скорее эвакуировать из Афганистана своих граждан.

А у нас — срочные новости: Вашингтон заявил, что совершил в Кабуле оборонительный авиаудар по начинённому взрывчаткой автомобилю группировки «Исламское государство в Хорасане»*, который террористы намеревались взорвать в аэропорту. Об этом сообщил чиновник Министерства обороны США.

По словам чиновника, за авиаударом последовал мощный вторичный взрыв, указывающий на то, что в автомобиле находился значительный объём взрывчатых веществ. По первоначальной оценке, гражданские лица в авиаударе не пострадали, добавил представитель Пентагона.

А со мной на связь выходит убеждённый сторонник принятого президентом Байденом решения об уходе из Афганистана — сенатор-демократ от штата Коннектикут и член комитета сената по международным отношениям Крис Мёрфи. Господин сенатор, хотелось бы узнать, как вы прокомментируете такую новость: в Пентагоне говорят, что американский беспилотник нанёс удар по машине, предположительно начинённой взрывчаткой. Как вы это прокомментируете и насколько обеспокоены опасностью, которая следующие двое суток будет грозить американским военнослужащим, гражданам США, а также афганцами?

КРИС МЁРФИ, член сената США от штата Коннектикут (Демократическая партия): Эта новость служит подтверждением тому, что обстановка в аэропорту сейчас опасная и что необходимо принять дополнительные меры для того, чтобы доставить в аэропорт в первую очередь тех американцев, которые хотят покинуть Афганистан, — а их около трёхсот.

На мой взгляд, эта угроза никуда не денется и через двое суток, ведь «ИГ в Хорасане» будет и дальше с применением имеющихся у него средств пытаться наносить удары по членам «Талибана»**, гражданам Афганистана и, вероятно, лицам, сотрудничавшим с США, даже после 31 августа. Поэтому нам придётся тщательно следить за «ИГ в Хорасане» и сохранять средства для того, чтобы отслеживать его деятельность.

Материал предоставлен CNN.

Дата выхода в эфир 29 августа 2021 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.