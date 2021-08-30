Война слов – CNN рассказал о попытках китайских СМИ выставить США виновниками пандемии

Китайские государственные СМИ активно пытаются дать отпор версии о лабораторном происхождении коронавируса с помощью антиамериканских интернет-статей и карикатур. Причём многие материалы — это фейки, передаёт CNN. Более того, как отмечает канал, Китай пытается отвлечь внимание от себя, утверждая, что коронавирус на самом деле, возможно, появился не в китайской, а в американской лаборатории.

Китай пытается дать отпор теории о происхождении коронавируса, в то время как китайские чиновники, не мешкая, осудили доклад разведсообщества США по этой теме, авторы которого воздержались от однозначных выводов. Однако история на этом не заканчивается. Подробнее о напряжённых попытках китайских государственных СМИ извратить информацию о пандемии нам расскажет корреспондент CNN Дэвид Кулвер.

Постоянный шквал интернет-статей и карикатур, телерепортажи, документальные фильмы и даже рэп. Всё это — элементы агрессивной пропагандистской кампании Китая, призванной сеять сомнения и перекладывать вину на других, когда речь заходит о происхождении COVID-19. CNN изучил интернет-посты и публикации, которые выходили на протяжении многих месяцев. Всем этим материалам, по всей видимости, выделялась определённая роль в координированной кампании государственных СМИ и дипломатов.

Некоторые из этих сюжетов кажутся настоящими и убедительными, как, например, материалы Уилсона Эдвардса. Судя по профилю последнего, это биолог из Швейцарии. 24 июля Эдвардс, судя по всему, опубликовал объёмную статью с критикой в адрес Всемирной организации здравоохранения за то, как она проводила расследование по делу о происхождении коронавируса. По его словам, экспертная группа «превратилась в политический инструмент». Подобную риторику, что поразительно, нередко озвучивают и китайские чиновники.

Но если приглядеться повнимательнее, то вы обнаружите, что это — первый пост Уилсона на Facebook. К тому же у него всего три друга. Однако несмотря на это, его статью перепечатал Voice of South Pacific. Ей также поделились более 500 раз. Мы обнаружили, что многие из тех, кто репостил эту статью, — это, по-видимому, тролли, продвигающие повестку Пекина.

Более глубокий анализ подноготной Voice of South Pacific показал, что издание в конечном счёте управляется China News Service — подконтрольным государству новостным агентством. Прокитайскую позицию Уилсона, что неудивительно, растиражировали в интернете прочие государственные СМИ.

Но это продолжалось до тех пор, пока нейтральная сторона — швейцарское посольство в Пекине — не написало в Twitter следующее сообщение: «Ищем Уилсона Эдвардса». Оно надеялось найти этого биолога. Как оказалось, безуспешно. Позднее посольство Швейцарии пришло к выводу, что его не существует в природе. «Если вы существуете, мы бы хотели с вами познакомиться!» — написало посольство.

Его аккаунт в Facebook, по всей видимости, — это фейк, как и его статья. И тут государственные СМИ внезапно решили вымарать все отсылки к Уилсону Эдвардсу. И это лишь один из недавних примеров китайских усилий по оказанию влияния на дискурс о происхождении COVID-19. Китай пытается переложить вину на других, в то время как Пекин хранил молчание в самом начале пандемии, пока вирус распространялся по Китаю, а власти этой страны не желали оповещать об этом чиновников мировой сферы здравоохранения.

Кроме того, Китай постоянно переделывает на новый лад старые теории заговоров, причём главным образом те, которые гласят, что вирус появился в лаборатории. Нет, не в этой (показывает кадры Уханьского института вирусологии. — ИноТВ), а в этой. Форт Детрик, США — это биологическая лаборатория армии США. Хотя нет никаких доказательств, что вирус появился именно здесь, новой версии теории лабораторной утечки коронавируса это нисколько не мешает.

ЧЖАО ЛИЦЗЯНЬ, официальный представитель МИД Китая: США должны пригласить экспертов ВОЗ на инспекцию Форта Детрика.

И люди этот посыл уловили — вне зависимости от того, правда это или нет. Одну статью с теориями заговоров 30 июля перепечатало агентство Xinhua. В ней утверждалось, что вирус из Форта Детрика утёк в Европу. Этот материал на китайском сайте weibo посмотрели почти 25 миллионов раз. На видео, снятом репортёром китайских государственных СМИ, представлены, судя по всему, несколько спутниковых снимков американской биологической лаборатории с намёком на то, что, несмотря на то, что вирус впервые обнаружили в Ухани, он сначала появился в США. Это видео на Facebook посмотрели почти 200 тысяч раз — эта платформа, кстати говоря, на территории Китая заблокирована.

Вместе с тем пропагандистское наступление, похоже, работает — по крайней мере в Китае. Государственный таблоид Global Times утверждает, что более 25 миллионов человек подписали онлайн-петицию, призывающую к расследованию роли американских военных в происхождении вируса.

И только посмотрите на график всплесков общественного интереса к Форту Детрику на китайском поисковике baidu. Первый всплеск произошёл, когда команда ВОЗ прибыла в Ухань в январе этого года. Второй же всплеск случился в прошлом месяце после того, как Пекин отказался от II фазы исследования ВОЗ по этому делу. Тогда же активизировалась и пропаганда, которая с тех пор постепенно заполоняет телеканалы и киберпространство.

В то время как разведсообщество президента Байдена закончило своё 90-дневное расследование о генезисе коронавируса, представленные в нём выводы, скорее всего, лишь подольют масла в огонь войны слов и перекладывания вины почти за 4,4 миллиона смертей.

Дэвид Кулвер, CNN, Пекин.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 29 августа 2021 года.