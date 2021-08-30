 

Риелторы предупредили россиян о новом скачке цен на жилье в России

30.08.2021, 8:38, Разное
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Рост цен на жильё в России в ближайшее время продолжится с новой силой. Таким мнением в беседе с журналистами поделились несколько риелторов, отметив, что речь идёт как о продаже, так и о сдаче квартир в аренду.

Член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев заявил, что новый скачок цен следует ожидать уже осенью. Жидаев пояснил, что это связано с приближением к концу сезона отпусков и началом нового учебного года, а также с подорожанием недвижимости в этот период в целом, сообщает Ura.ru.

Риелтор Олег Свиридов, в свою очередь, отметил, что рост цен на жильё уже начался, но будет наиболее ощутим осенью в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург и других “миллионниках”, поскольку туда съезжаются студенты со всей страны. Кроме того, если во время пандемии многие учились дистанционно, то теперь большинство из них возвращаются к очной форме обучения. Свиридов обратил внимание, что подорожает не только цены на покупку квартир, но и на сдачу: для многих россиян приобретение жилья станет не по карману, в результате чего они будут искать возможность арендовать недвижимость совместно с другими людьми, пишет Life.

При этом специалист считает, что последующего снижения цен ожидать не стоит, поскольку прежде такого никогда не наблюдалось.



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