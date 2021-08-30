Крышка от крема вместо кисти: как лучше всего наносить тональную основу

Тональная основа под макияж – необычайно популярный косметический продукт. Это и неудивительно, ведь применение тонального средства позволяет скрыть практически любые несовершенства и получить идеальное лицо. К тому же такое покрытие не забивает поры, кожа с таким макияжем дышит.

Однако далеко не у каждой женщины получается нанести тональную основу равномерно. Многие используют это средство неправильно и поэтому не добиваются желаемого эффекта.

Как правильно наносить средство?

Основное правило нанесения тональной основы – выбор верного инструмента. Многие женщины используют для нанесения макияжа кисти различных размеров и жесткости. Поэтому, приобретя в магазине жидкую тональную основу, они без каких-либо сомнений применяют для нанесения средства кисть.

Между тем так поступать не следует. Именно использование кисти приводит к образованию неровного покрытия, что в результате сказывается на макияже в целом.

Визажисты рекомендуют использовать не кисти, а гладкие спонжи для нанесения на кожу жидкой тональной основы.

Использование гладких спонжей позволяет получить все преимущества тональной основы – замаскировать покраснения и прочие несовершенства, придать коже здоровый цвет и при этом создать идеальное базовое покрытие под нанесение пудры.