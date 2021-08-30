 

Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу

30.08.2021, 8:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНесколько ракет было выпущено по международному аэропорту Кабула в понедельник утром, но их перехватила система ПРО, сообщил американский чиновник.

Всего было выпущено пять ракет, хотя до конца не ясно, все ли они были сбиты системой ПРО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Чиновник сообщил, что информации о потерях среди американских военных не поступало, передает ТАСС.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». 

В воскресенье центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористов ИГ.



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