 

Российскую орбитальную станцию решили окружить «эскадрой» спутников

30.08.2021, 8:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВокруг Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет летать «облако» из спутников, сообщил дважды Герой Советского Союза, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», член-корреспондент РАН Владимир Соловьев.

«Для РОСС может быть создана «эскадра» спутников. Мы считаем, что это будет новым в космической технике, если на дальности от станции 100-200 км будет летать некое «облако» космических аппаратов со своими собственными задачами», – передает ТАСС слова Соловьева.

По словам генконструктора, на РОСС будет модуль с внешней площадкой. С нее можно будет обслуживать, дозаправлять, ремонтировать космические аппараты. «Если с ним что-то произошло, нужно, чтобы к нему подлетел небольшой космический буксир, взял его и доставил на станцию», – отметил он.

Соловьев подчеркнул, что «Энергия» готова заниматься всем проектом Российской орбитальной станции, если ей это доверят.

Ранее в понедельник Соловьев рассказал о том, что системы российского сегмента МКС достигли высокой степени износа.



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