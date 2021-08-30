 

Боевики на Донбассе 29 августа девять раз нарушили тишину. Двое украинских военных ранены

30.08.2021, 7:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Боевики открывали огонь близи Широкиного (Донецкая область), Золотого-4, Причепиловки, в направлении Крымского, у Попасной и вблизи Золотого-3 (Луганская область).

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника боевиков с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов двое военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Их транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого оценивается медиками как тяжелое, другого – удовлетворительное.

С начала суток 30 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. У Новозвановки боевики обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.06 / Бывший хакер АНБ – за действия российских киберпреступников надо спрашивать с Москвы

02.04 / Эксперт указал на схожесть ДТП с Михаилом Ефремовым и блогером Эдвардом Билом

07.07 / ERR – для ускорения темпов вакцинации в Латвии проведут лотерею

13.11 / Зеленский и Ермак госпитализированы с COVID-19, в Украине новый рекорд по случаям коронавируса. Главное за день

07.08 / Первому интернет-сайту исполнилось 30 лет

03.03 / Грузия отказалась от предложенного Турцией регионального формата из-за России

16.07 / Россия раскритиковала ОЗХО за «артистическую паузу» по делу Навального

31.05 / Устроившему ДТП блогеру Билу продлили запрет гулять по ночам

29.05 / В Британии нашли доказательства искусственного происхождения COVID

16.04 / Google выпускает безопасную версию браузера Chrome 90

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика