“Необычная история любви с красивым продолжением”. Девушка с собачкой из Уханя и глава миграционной службы сыграли свадьбу

“Принимаем поздравления. 29.08.2021”, – подписала снимки Зинченко.

Свадебная церемония прошла спустя полгода после официальной росписи пары. 20 февраля 2021 года Соколюк и Зинченко зарегистрировали брак. После регистрации отношений Зинченко сменила фамилию, став Анастасией Соколюк. Комментируя 20-летнюю разницу в возрасте, жена Соколюка призналась, что не ощущает ее или же ей кажется, что муж старше не более, чем на пять лет.

“Идеальная пара”, – прокомментировала пост Зинченко dear.veronika dear.veronika.

“Вы прекрасны”, – написала sova.savushka.

“Очень красивая, необычная история любви. С очень красивым продолжением”, – считает ___anya__melkaya___.

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Контекст:

Зинченко познакомилась с Соколюком зимой 2020 года, когда в первые дни после объявления пандемии, вызванной коронавирусом, отказалась покидать Ухань (Китай) без своей собаки по кличке Мишель, так как для ее эвакуации понадобились специальные документы.

Соколюк по долгу службы помогал Зинченко с решением вопроса. О том, что между ними в процессе завязались романтические отношения, чиновник сообщил осенью 2020 года.

От предыдущего брака у Соколюка есть двое детей – Дарья и Денис. С первой женой Юлией чиновник прожил в браке 20 лет. В марте он рассказал, что решение о разводе стало для нее неожиданностью.

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